Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía Marti, sigue dando de qué hablar. No solo por ser supuestamente la tercera en discordia en la separación sino porque todos quieren saber más de ella. Según el diario digital Vanitatis, la rival de Shakira es una joven adinerada que estudió en el mismo colegio que los hijos de Lionel Messi y con un padre abogado civil que también tiene una empresa dedicada al negocio del papel.

El padre de la novia de Gerard Piqué, Clara Chía Marti, tiene uno de los mejores bufetes de abogados de Barcelona. Si ciertamente no son millonarios como lo puede ser el astro del FC Barcelona, sí gozan de una comodidad económica que los hace relacionarse con la gente más adinerada de España. La mamá de la joven de 23 años que además trabaja en la empresa de Piqué, Kosmos, es administradora de empresas y tiene 56 años. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clara_chia_marti_fotos)

Se dice que los hijos de Pep Guardiola también van al colegio que estudió Clara Chía Marti. De hecho, ella sigue estudiando en la universidad Relaciones Públicas. Además se pudo conocer también que viven en una zona privilegiada de Barcelona, cerca de uno de los barrios más adinerado de la ciudad llamado San Gervasio. Sin embargo el apartamento de sus padres según indica Vanitatis, no es nada grande. View this post on Instagram A post shared by @clarachiamarti_91oficial

El que sería ahora el suegro del deportista supuestamente es un fan del FC Barcelona. Ya los ha visitado en el apartamento de lujo donde supuestamente ya viven juntos Clara Chía Marti con el ex de Shakira, Gerard Piqué. Al parecer, el señor ya ha dicho públicamente que espera que el jugador se convierta en presidente del Barça.

En cuanto a Shakira, la misma sigue dedicada a sus hijos Milan y Sasha. Siempre de la mano de su hermano Antonio Mebarak, quien se ha vuelto más inseparable que nunca para evitar el acoso de la prensa. La intérprete de “Te Felicito” se ha dejado ver sonriendo y hasta se pudo conocer que grabó en su casa con Bizarra P lo que parece ser un nuevo tema que se estaría cocinando. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Entre más detalles de esta separación, Jordi Marti asegura que Shakira se debatirá la custodia de sus hijos en la corte y sigue manteniendo que la colombiana quiere irse a vivir a Miami. Agrega también que nadie la ata a Barcelona más allá de la ya terminada relación sentimental que mantuvo con Gerard Piqué por más de 12 años.

Por su parte, Gerard Piqué envió hace una semana un comunicado por medio de los abogados del FC Barcelona y amenazó a los medios con acciones legales exigiendo respeto a sus familiares y personas allegadas. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Sigue leyendo:

Shakira le trasladaron su psicólogo de Colombia a Barcelona

Gerard Piqué cometió más infidelidades a Shakira y corresponsal de El Gordo y La Flaca las publicará

Gerard Piqué tenía una táctica para cometer infidelidades a Shakira, afirma Jordi Martin

Gerard Piqué exigió condición a mejor amigo para asistir a boda junto a Clara Chía Martí

Shakira hace petición a paparazzi mientras la fotografía junto a Sasha y Milan

Clara Chía Marti, novia de Piqué, posa en calzón y medias hasta la rodilla

Shakira se le va a la yugular a Piqué después de las fotos besando a su novia Clara Chía Marti

Gerard Piqué maneja a gran velocidad con su hijo Milan en el asiento de adelante por Barcelona