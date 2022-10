Filtran reciente conversación entre Shakira y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué

Aunque Shakira y Gerard Piqué se tuvieron que ver las caras en el juego de béisbol de Milan, es poca la comunicación que tienen por no decir nula. Sin embargo, la revista Caras filtró las últimas palabras que se intercambiaron cuando se vieron. Recordemos que todo esto sale después que se hicieran virales unas fotos de el jugador del FC Barcelona con su novia Clara Chía Martin riendo y paseando en scooter por París.

Aunque Shakira tenía una sonrisa en el rostro, la distancia entre ambos era grande. Ella fue con su mamá y uno amigos. Él con Montserrat Bernabéu, su mamá también y ex suegra de la intérprete de She Wolf. “¿Vas a llevar al niño al cumpleños?”, pregunta ella. “Sí, tranquila. Ya lo llevo yo”, responde él. Apesar que se filtró este intercambio de palabras también trascendió que no interactuaron más. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

De hecho, varias medios de comunicación reseñaron que Shakira llevaba un mensaje en su chamarra de OFF White que decía “Mantente Lejos”. A ella se le vio serena y con mejor semblante que los días siguientes al fotos de Piqué con su novia Clara Chía Martin en una boda de Costa Brava. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Ya se sabe que Shakira viene con más estrenos musicales y no sólo el que ya le vimos con Ozuna. Bizarrap se encuentra en la lista y un famosos rapero también suena como posible colaboración para la colombiana. Su juicio comenzará dentro de poco pues ya se hizo lectura oficial de los 9 delitos fiscales que enfrentará por supuesta evasión de impuestos. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Gerard Piqué por el contrario ya no se esconde y hasta pasea abrazado y sonriente con Clara Chía Martin por las calles de Barcelona. La misma también ha logrado hacer frente a algunos paparazzis, pero con lentes oscuros siempre sigue caminando y no responde absolutamente nada.

