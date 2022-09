Shakira posa junto a su ex suegra, madre de Piqué, mientras anuncian su juicio por fraude fiscal

La cantante Shakira ha dado mucho de qué hablar por su separación del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. También por la supuesta evasión de pago de impuestos y fraude fiscal que la acusa Hacienda Pública de España por 14 millones de dólares. Amén de una supuesta enemistad con su suegro y suegra por la nueva relación del español.

6 delitos por fraude fiscal serán los que se le imputarán a Shakira en un juicio que aún no tiene fecha de inicio. Esto sin mencionar que aún sigue lidiando con su ex Gerard Piqué y las apariciones públicas de este con su nueva novia Clara Chía Martin. Amén que parece haber causado revuelo la entrevista que dio la colombiana a la revista ELLE. Misma en la que aseguró estar viviendo el momento más oscuro de su vida. A los dos traspiés de la vida anteriores se le tiene que sumar la salud de su papá y la relación con sus suegros. Durante muchos años siempre la vimos llevarse excelente con la madre de Piqué, su ahora ex suegra, Montserrat Bernabeu. View this post on Instagram A post shared by – Shakira Belgium – (@shakixfan)

Sin embargo, en las últimas semanas y según el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, Gerard Piqué habría llevado a su nueva novia Clara chía Martin a la piscina de la casa donde vivía con Shakira. Recordemos que en el mismo terreno conviven los padres del catalán. Esto supuso alguna diferencia entre Shakira y sus suegros, pero ahora parece no ser así.

El mismo día que Shakira fue a ver jugar a Milan la semana pasada, se tomó una foto con su ex suegra y la misma se viralizó en Instagram. No parece ser un montaje, pero la verdad y como dijo la propia intérprete de “Te Felicito“, se trata de: “Vivir tu propia vida”. Aunque se diga que los padres de Piqué se llevan de maravilla con clara Chía Martin, los mismos tendrán un vínculo de por vida justamente por Sasha y Milan. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Por lo pronto habrá que esperar a ver cómo sale Shakira parada del su problema con la Hacienda Pública de España y los delitos fiscales. También cómo termina el acuerdo que sigue negociando por la custodia de sus hijos con el padre de los mismos, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by MAGACÍN 247 (@magacin247)

Sigue leyendo:

Shakira repite ropa pero a ella le vale y enternece al mundo junto a su hijo Sasha

Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy

Shakira se forra en leggins militares y sonríe al llegar a Barcelona después de 2 días en Londres

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin tendrían un año engañando a Shakira

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona

Clara Chía Marti, novia de Piqué, posa en calzón y medias hasta la rodilla

Shakira casi muestra más allá de su vestidito al celebrar un año de “Don’t Wait Up”

Shakira bate la pechonalidad y celebra 12 años de su éxito “She Wolf”