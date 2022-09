Shakira mostró el sostén y Gerard Piqué a su novia Clara Chía antes de reunión por custodia

La guerra entre Shakira y Gerard Piqué se sigue debatiendo en la oficina del abogado del futbolista. Mientras la colombiana llegó en jeans, tacones, peinada y hasta mostrando el sostén, el astro del FC Barcelona mostró nuevamente a su novia Clara Chía Martin antes de darse lugar la reunión.

El propio Jordi Martin, parazzi que ha logrado tener casi todas las exclusivas de la ex pareja, cubrió todo lo referente a este encuentro. Gerard Piqué minutos antes de darse la reunión por la custodia de sus hijos Sasha y Milan no respondió a la prensa. El futbolista caminó con una cara seria y sin casi ni siquiera levantar la mirada. Con lo que no contaba el ex de Shakira es con que lo fotografiaran minutos antes abrazado con su nueva novia Clara Chía Martin. La colombiana en cambio llegó acompañada con su hermano Antonio Mebarak. Mismo que se le ha vuelto inseparable en los últimos meses. Mirala como lo vive pic.twitter.com/4NOqzvg6Z0— Fangirler (@fanfingler) September 15, 2022

Shakira se bajó del auto, saludó con la mano, lanzó besos y sonrío. LLegó vistiendo una camisa color claro de botones abiertos y dejó ver su sostén de encaje también. Usó jeans ajustados y hasta tacones. La intérprete de “Ojos Así” no es muy dada a dejarse ver de forma elegante o casual tirando a semi formal. También con lentes claros y el cabello lacio. Sinceramente fue el motivo por el que todos hablaron de la misma. Sin duda, el volver a estar concentrada en su trabajo y sus hijos le ha dado otro semblante. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

De la reunión se sabe, por boca del mismo abogado de Gerard Piqué, que aún siguen en discusiones y que no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Dio una información muy corta dando a entender que aún estaban en conversaciones. En cuanto a si los niños se irían con su madre a vivir a Miami o si se quedaban en Barcelona, solo respondió: “Estamos trabajando en ello. No puedo hablar más del caso”.

Gerard Piqué salió de la reunión bastante serio y sin un muy buen semblante. Shakira por el contrario siguió sonriendo y mostrando su buena energía. Sin duda alguna los tiempos malos parecen estar pasando para la cantante de “Te Felicito“.

Hace pocos días Shakira estuvo grabando con Ozuna el videoclip de su próximo tema: “Monotonía“. En el set de filmación ocurrió un percance. Se llevaron detenido a un paparazzi que hasta gritó por auxilio a la propia colombiana. Al parecer el mismo rompió la barrera de seguridad saltándose la delimitación permitida. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom)

Pero este no es el único tema de la colombiana. Se sabe que grabó con Bizarra P en Londres. De donde llegó también sonriendo con unos leggins militares muy ajustados. Sin duda alguna, Shakira le dio vuelta la página al igual que Gerard Piqué, quien emprende un nuevo capítulo romántico de la mano de su novia de 23 años, Clara Chía Marti. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

