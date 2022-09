Shakira sonríe, se reúne con Ozuna y graban video que será indirecta a Gerard Piqué

Shakira ha vuelto a sonreír de oreja a oreja y es que, una vez más, la música y lo trabajadora que es la vuelven a salvar de los males del corazón. Por lo menos una decena de fotógrafos del mundo pudieron captarla en la grabación de su nuevo tema y video musical con el cantante de género urbano Ozuna. Jordi Martin, paparazzi que ha dado al mundo casi todas las recientes fotos de la colombiana, pudo estar de manera exclusiva en el set. Asegura que la canción es una clara indirecta a su ex Gerard Piqué.

En unas de las imágenes que se filtraron ya en la grabación del video que pertenece al nuevo tema musical de Shakira con Ozuna, se ve a la colombiana agarrar con la mano un corazón. No es necesario explicar qué pudiese representar esto en el video. Con ver las últimas noticias que se refieren a la separación de ella con el astro del FC Barcelona, Gerard Piqué y la reciente relación de él con su novia Clara Chía Marti, es más que suficiente. Justo el corresponsal de el Gordo y La Flaca dará a conocer esta semana el nombre del tema y todo los pormenores que ahí sucedieron. El hecho es que Shakira se dejó ver sonriendo a todos los fans que no pararon de aplaudirla a su llegada al set. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Ozuna también saludó a las cámaras y le dejó un hermoso mensaje a la intérprete de “Te Felicito” en Twitter: “Shakira eres hermosa“. Esto no solo habla de la admiración que el reggaetonero le tiene, sino que claramente marca una posición en este momento tan delicado para la cantante. Shakira no paró de sonreír desde que llegó hasta se que se fue. Incluso se animó a caminar cerca de todos los fans que se apostaron en el set para darle todo su apoyo. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom) Que hermosa eres @shakira 🧸— Ozuna (@ozuna) September 10, 2022

Mientras Clara Chía Marti y Gerar Piqué ya viven juntos en su apartamento de Barcelona y emite comunicados amenazando a los medios de comunicación con tomar acciones legales sino se respeta su privacidad y la de su familia, Shakira se avoca en su trabajo. Hacer música es lo que ha hecho desde más de 30 años. De hecho, hace pocos días se le vio cantando junto a su papá William Mebarak en el cumpleaños 91 de él. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Shakira estuvo en Londres justamente cumpliendo compromisos laborales y a su regreso a Barcelona, lució unos leggins ultra pegados militares mientras la prensa la cuestionada sobre la relación entre Clara Chía Marti y Gerard Piqué. La colombiana jamás respondió pero sí sonrío. Sin duda alguna parece estar pasando la página. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

