Shakira se forra en leggins militares y sonríe al llegar a Barcelona después de 2 días en Londres

Parece que Shakira ha vuelto a sonreír y a presumir su cuerpazo a su llegada al aeropuerto de Barcelona. La ex de Gerard Piqué se fue dos días a Londres presuntamente para grabar un proyecto musical y el productor de Bizarra P tendría todo que ver. El hecho es que la intérprete de “Te Felicito” se forró sus curvas con unos leggins militares que dejaron claro que sigue siendo una de las latinas más bellas del entretenimiento hispano.

Hace apenas unos días Jordi Martin, paparazzi y corresponsal de El Gordo y La Flaca, anunciaba que Shakira había salido del aeropuerto internacional de Barcelona rumbo a Londres, pero nadie imaginó que la estancia fuese a ser tan corta. Apenas dos días después, la colombiana regresó y sonrío a las cámaras y a sus fans, así como también al personal que trabaja en el aeropuerto. Además se le volvió a ver en su mejor outfit rockero con leggins militares forrando sus atributos y botas Prada del mismo estilo. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Hace pocos días, Shakira también se mostró sonriente al dejar a su hijo Sasha al colegio. Esto fue minutos antes de irse al aeropuerto de Barcelona para viajar a Londres. Recordemos también que, en teoría y según medios españoles, los hijos de ambos pasan 15 días con el astro del FC Barcelona y 15 días con la cantante colombiana. Esto a pesar que es un hecho ya la relación de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Marti. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Se dice que la pareja ya vive junta en el apartamento de lujo de Gerard Piqué. También han salido más detalles de Clara Chía Marti a la relucir como que viene de una familia adinerada más no millonaria. Que su papá tiene unos de los mejores bufetes de abogados en Barcelona y que estudió en el mismo colegio que los hijos de Lionel Messi y Pep Guardiola. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Gerard Piqué hace poco emitió un comunicado en el que amenazaba a los medios y paparazzis con acciones legales si se seguía alterando la vida cotidiana de él y de sus familiares. Esto incluye a su novia, con quien asistió hace poco a la boda de su mejor amigo en la Costa Brava de España y cuyas imágenes se dieron a conocer en la revista Hola. View this post on Instagram A post shared by Mia Barajas (@miabarajas.12)

Por lo pronto, parece que Shakira comienza a sonreír y a pasar el trago amargo de esta separación. Según el propio Jordi Marti, quien tiene casi 12 años cubriendo todo lo referente a la colombiana y a Gerard Piqué, le habría hecho llegar pruebas de otras infidelidades del futbolista al equipo de trabajo de la cantante. Las mismas las pudiese usar ella para debatirse la custodia completa de sus hijos Milan y Sasha en corte. Esto sumado al juicio que enfrenta por supuesto fraude fiscal y evasión de impuestos en España. Esta semana te quitaré la careta @3gerardpique Le explicaré al mundo entero como se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a @shakira que tengo las pruebas de cuando, como y donde la engañaste. pic.twitter.com/J9FoBBXMJb— Jordi Martin (@jmartin_ibz) August 28, 2022

