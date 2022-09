Video de Shakira y Ozuna dejó como saldo un paparazzi detenido: “Soy periodista, auxilio”

Hace pocos días Shakira y Ozuna se vieron las caras en un set de grabación de su más reciente video del cual solo se sabe el nombre de la canción: “Monotonía“. Gracias al corresponsal de el Gordo y La Flaca, Jordi Marti, quien tuvo la exclusiva de estar en la parte en el lugar y conocer los pormenores, se pudieron viralizar las imágenes de un paparazzi detenido y hasta pidiéndole auxilio a la colombiana.

“Soy periodista auxilio. Shakira me están pegando. Auxilio, ayuda…“, era lo que gritaba el paparazzi que detuvieron los Mossos d’Esquadra (efectivos de la policía de Barcelona). Jordi Martin, paparazzi que ha dado la mayoría de las primicias de todo lo concerniente a la separación de Shakira y Gerard Piqué sumado a la reciente relación del jugador del FC Barcelona con Clara Chía Marti, pudo tener imágenes exclusivas y fue testigo del propio altercado. Mismo que dejó como saldo este paparazzi detenido y unos breves minutos de tensión. ÚLTIMA HORA 🚨 Esta noche ha ocurrido un grave altercado durante el rodaje del videoclip de Shakira. Ha tenido que intervenir la policía. Os mostramos las impactantes imágenes en exclusiva #socialité597 pic.twitter.com/zXjaALH9xQ— SOCIALITÉ (@socialitet5) September 11, 2022

Al parecer, el paparazzi quiso saltarse el cordón de seguridad y acceder al set de grabación. Por supuesto la policía hizo lo suyo, pero eso no evitó que el hombre gritara y pidiera ayuda a los propios Shakira y Ozuna. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

La buena noticia es que “Monotonía” ya está grabado y, conociendo la velocidad con la que Shakira trabaja, sabemos que ese videoclip debe ver la luz en muy pocos días. Ozuna llegó y saludó a los cientos de fans que se habían congregado a las afueras del set de grabación. Minutos después llegó la intérprete de “Te Felicito“. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Se le pudo ver con el cabello suelto, riendo en todo momento y con un atuendo bastante colorido. Posteriormente, Jordi Martin dio a conocer las primeras imágenes del video. En las mismas se ve a Shakira sosteniendo un corazón humano con las manos llenas de sangre. A pesar que Ozuna es un cantante de género urbano, todo parece indicar que su raíces dominicanas dijeron presente y este tema pudiese tratarse de una bachata. Muy feliz de que mis fotos vuelvan a dar otra vez, la vuelta al mundo 👌 pic.twitter.com/2aAPYV1h7E— Jordi Martin (@jmartin_ibz) September 12, 2022 Ver la galería de fotos de Jordi Martin.

También se dice que, aunque en “Te Felicito” Shakira habría enviado muchas indirectas para Gerard Piqué, esta canción promete darle con todo al jugador del FC Barcelona y no sabemos si a su nueva novia Clara Chía Martin también. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Sigue leyendo:

Shakira se forra en leggins militares y sonríe al llegar a Barcelona después de 2 días en Londres

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin tendrían un año engañando a Shakira

Shakira canta junto a su papá en Instagram y celebra sus 91 años

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona



Gerard Piqué maneja a gran velocidad con su hijo Milan en el asiento de adelante por Barcelona

Gerard Piqué lleva a Clara Chía Martí a la piscina de la casa donde también vive Shakira

Shakira se le fuera a la yugular a Piqué

Clara Chía Marti, novia de Piqué, posa en calzón y medias hasta la rodilla