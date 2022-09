Shakira repite ropa pero a ella le vale y enternece al mundo junto a su hijo Sasha

Shakira sonrió y sigue haciéndolo, más aún si el motivo es uno de los dos hombres de su vida o ambos. Las fotos que se publicaron de la reciente nominada al Latin Grammy 2022 al lado de su hijo menor Sasha han enternecido al mundo entero. Además también se dejó ver en compañía de sus hermanos mientras disfrutaban en familia de un juego de béisbol de Milán. Sin embargo algunos de sus fans se percataron que repitió el mismo atuendo con el que llegó a Barcelona de Londres recientemente.

Ya sabemos que el hijo de mayor de Gerard Piqué y Shakira, Milan, es un gran fan de los deportes. También le entra al karate y al surf así como al fútbol, desde luego. La mitad los mismos en compañía de su mamá. Sasha si es más apegado a la colombiana en el ámbito musical. Siempre se le ve bailando, al piano y en la batería. Además le dio ideas a Shakira justo en el video musical de “Teflicito” junto a Rauw Alejandro. Toda la familia, exceptuando a su papá quien sigue recuperándose en su casa y su mamá, fueron a al juego de béisbol de Milan en Barcelona. Muchos se fijaron en que la colombiana tenía la misma ropa puesta pero a ella le vale y seguramente ni lo recuerde. De hecho ha dicho en varias entrevistas que justamente las pruebas vestuario son de las cosas que más detesta. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Mientras todo esto sucedía, Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin llegaban al aeropuerto de Barcelona después de unos días románticos en Francia. Varios paparazzis los agarraron pero ninguno dirigió palabra alguna. Después Clara Chía fue interceptada por otra reportera y tampoco mostró interés alguno. Pero es indudable que ya no se piensan esconder más y mucho menos ahora que todo parece estar más encaminado en cuanto a la separación del jugador del FC Barcelona y la intérprete de del “Waka Waka“. Tienes que ver el programa o sitio web. En algunos países no se ve.https://t.co/6FqouC3sne— la rosa de sharón 🌺 (@sharon_068) September 22, 2022

Shakira ha seguido llamando la atención por la reciente entrevista que dio para ELLE amén de lo hermosa que lució con cada uno de sus atuendos. La barranquillera dio un acto de madurez al admitir que es el peor momento de su vida, pero que aún así confía en que llegará a un acuerdo con Gerard Piqué porque sus hijos lo merecen. También reconoció que era la primera vez que hablaba de algo tan personal, pero que siente mucha empatía en este momento por mujeres que están pasando por situaciones similares o peores.

La cantante está nominada a Mejor Dueto con el novio de Rosalía y cantan puertorriqueño Rauw Alejandro. Ella misma le envió un mensaje de felicitación por la nominación. El videoclip ha sido uno de los más visto en español de música latina en la plataforma de reproducción digital Youtube.

Por lo pronto, Shakira enfrentará el juicio que le interpuso Hacienda en España por un supuesto fraude fiscal y unas declaraciones de impuestos que en teoría no habría hecho. Alegan que ya estaba estaba residenciada en España. Al parecer la cantante ya tiene unas pruebas que confirman lo contrario. De ganar el caso, esto implicaría un gran alivio y un síntoma de que “después de la tormenta llega la calma”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

