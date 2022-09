Shakira tuvo una terrible depresión y Gerard Piqué la sacó adelante

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha traído a colación todo tipo de información. Desde las supuestas infidelidades del jugador del FC Barcelona hasta el supuesto mal carácter de la cantante colombiana. Sin embargo y aunque muchos lo señalan en este momento como un un infiel y mal hombre, Piqué fue el que le tendió una mano a la intéprerte de “My hips don’t lie” cuando ésta atravesaba una terrible depresión debido a una enfermedad.

Hace unos años Shakira tuvo un problema con sus cuerdas vocales. Era tal la afección de salud que tenía la colombiana, que no se levantaba del cuarto, no cantaba, no le hablaba a ningún integrante de su familia. Estaba total y completamente deprimida. Imagínense no poder usar su instrumento, en este caso la voz, para lo que más amas en la vida: cantar. Gerard Piqué tuvo que hablarle en su momento muy fuerte.

Por un problema en sus cuerdas vocales, la colombiana estaba en riesgo de perder la voz. Párate, cúrate y sal a hacer lo que más amas, fue lo que le dijo según ABC. De inmediato, Shakira le hizo caso al padre de sus hijos Milan y Sasha y lo que vino después fue imparable. Más éxitos, premios, más canciones recorriendo el mundo en múltiples versiones e idiomas, etc. Sí, Gerard Piqué según muchos medios españoles fue el responsable que Shakira superara una muy fuerte depresión por problemas en sus cuerdas vocales.

Aún cuando estuvo ahí, esta linda historia de amor llegó hace final hace pocos meses. Según paparazzis especialistas en la fuente, quizás desde hace un año. Incluso Gerard Piqué ya se deja ver públicamente sonriendo con su nueva novia Clara Chía Martin de 23 años. Shakira por su parte sigue soltera y abocada a su trabajo. De hecho, aquí abajo les dejamos el último videoclip de la colombiana junto a Black Eyed Peas y David Guetta “Don’t Your Worry”.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin pasean en scooter y se olvidan de Shakira

Shakira posa junto a su ex suegra, madre de Piqué, mientras anuncian su juicio por fraude fiscal

Gerard Piqué, enamorado de su novia Clara Chía Martin, llega con ella al aeropuerto de Barcelona

Shakira pide privacidad para llegar a acuerdo con Gerard Piqué: “Él es el padre de mis hijos”

Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy

Shakira mostró el sostén y Gerard Piqué a su novia Clara Chía antes de reunión por custodia

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, tiene una familia adinerada y un padre abogado fan del FC Barcelona

Gerard Piqué lleva a Clara Chía Martí a la piscina de la casa donde también vive Shakira