Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin pasean en scooter y se olvidan de Shakira

Shakira es cosa del olvido para el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, y su novia Clara Chía Martin quienes se dejaron ver muy sonrientes paseando en scooter por Barcelona. Desde que se hiciera pública su relación decidieron no ocultarse más y, aunque no son múltiples los paseos que tienen como pareja, los han podido captar un par de veces y la verdad es que lucen felices.

Desde hace mucho tiempo a Gerard Piqué no se le veía sonreír como con Clara Chía. Se sabe que la relación con Shakira tenía mucho tiempo desgastada. Y sea por las supuestas infidelidades de él o por el supuesto mal carácter de la colombiana. El hecho es que antes que el central del FC Barcelona se viera con su nueva novia montando un Scooter, se dejó apreciar el día que tuvo la reunión con Shakira y los abogados de ambos por la custodia de los niños. En esa oportunidad caminaron por Barcelona y pasearon mostrando su amor. Mirala como lo vive pic.twitter.com/4NOqzvg6Z0— Fangirler (@fanfingler) September 15, 2022

Cada vez que está con ella se le ve riendo, bailando y en algún gesto de cariño. Cosa que no sucedía con Shakira. De hecho, las últimas imágenes que se viralizaron nada tenían que ver con estas imágenes de ahora. Según Jordi Marin, paparazzi que cubre la fuente y que ha seguido muy de cerca la separación y carrera de ambos, la pareja conformada por Gerard Piqué y Clara Chía Martin tendría un año. Mismo en el que supuestamente habían estado engañando a Shakira. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clarachiamartii_) View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clarachiamartii_)

Amén de esto, también habló de un supuesta infidelidad que sacó a la luz pública y que fue con la ex de Leonardo Di caprio, Bar Refaeli. Al parecer en ese momento Shakira habría abandonado Barcelona con sus dos hijos. Luego parece que la intérprete del Waka Waka y Piqué se reconciliaron y lo volvieron a intentar. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por lo pronto, Piqué y Shakira siguen en la disputa por la custodia de sus hijos Sasha y Milan y, mientras no llegan a un acuerdo, tiene que verse las caras y disfrutar de las actividades de los niños “juntos pero no revueltos”. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Tal como acaba de suceder en días recientes. Shakira y Gerard Piqué asistieron al juego de béisbol de Milan. No se dirigieron la palabra y ni siquiera se miraron. Ella llegó con su familia y amigos y él con su madre, Montserrat Bernabeu. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

De hecho, Shakira publicó una foto recientemente con la madre de Piqué. Se había dicho que los padres del futbolista estaban felices con Clara Chía Martin. También que la relación con la colombiana no era buena pero todo parece ser mentira. Ambas posaron sonriendo y en un gesto de cariño. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

