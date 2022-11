Pillan a Shakira llorando con amigas en Barcelona mientras Piqué y Clara Chía viajaban

La cantante colombiana Shakira fue vista por paparazzis y varios testigos en un parque de Barcelona muy cerca de su casa. Las imágenes fueron difundidas en el programa español Sálvame y ahí se pudo observar a la ex de Gerard Piqué al teléfono, llorando fuertemente y rodeada de unas amigas.

Un testigo asegura haber visto a Shakira llorando: "Estaba mal"#yoveosálvame https://t.co/cFrB9hROka — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 14, 2022

Según el testigo que dio la exclusiva al programa de televisión, Shakira estuvo una hora y media en el celular y al trancar, lloró desconsoladamente. Mientras esto sucedía, Jordi Martin logró captar al ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, en compañía de su novia Clara Chía Martín, de viaje romántico por Los Pirineos.

Los testigos dicen que Shakira que hablaba en inglés y que varias personas que estaban presentes se dieron cuenta que era ella. Aseguran que la vieron tan triste y alterada, que supieron que no era el momento de pedirle autógrafos o fotos, pues la cantante de “Te Felicito” y “Ojos Así” no paraba de llorar.

También se supo que el día anterior, Gerard Piqué asistió con Clara Chía y sus padres a un evento de Kosmos por lo que no se sabe si fue por esto, por el posterior viaje a Los Pirineos o incluso hasta por el Mundial de Fútbol Qatar 2022 que la cantante estalló en llanto al colgar la llamada.

Recordemos que se dijo que Shakira cantaría en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2022. Con este sería el cuarto mundial para la barranquillera. Sin embargo, el propio Jordi Martin colocó un mensaje en su cuenta de Twitter que activó las alarmas: “Qatar” junto a una manita hacia manito hacia abajo. Qatar 👎— Jordi Martin (@jmpaparazzo) November 14, 2022

“Estaba con dos amigas y estaba mal. Tenía mala cara y desde que ha llegado, estaba hablando por teléfono en inglés….“, dijo el testigo que vio a Shakira y que dio la entrevista en Telecinco. Al tiempo que mostraba las imágenes de la colombiana.

Gerard Piqué y Clara Chía Martin muy por el contrario se veían trabajando en sus computadoras, muy felices y hasta vistiendo los mismos tenis marca Nike. No cabe duda que esta parejita anda muy feliz. Al punto, que el catalán no asistió al último juego de béisbol de su hijo Milan. Despedida de #Milan de su sus compañeros de equipo de béisbol!! @shakira pic.twitter.com/UBACSi0foh— Monica 💫 (@moviriv) November 12, 2022

En el mismo, sus compañeros despidieron al hijo de los famosos y el chiquito hasta se animó a dar unas palabras de despedida. Su mamá, Shakira, se mantuvo a su lado y el resto de familiares de la cantante también se hicieron presentes desde las gradas. Todo esto puesto que en enero, la colombiana ya estará viviendo en Miami con Milan y Sasha. 📸 ⚾️ More pictures of Shakira cheering on her son, Milan, at his last baseball game in Barcelona.

📸 ⚾️ Más fotos de Shak animando a Milan durante su último partido de béisbol en Barcelona. pic.twitter.com/zhjsO7WDPL— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) November 12, 2022 Milán se despidió de sus compañeros, hubo lágrimas y champagne, pero faltó su papá que se escapó a los Pirineos con su novia. 😢 https://t.co/qHmz5xa4Mn— elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) November 15, 2022

