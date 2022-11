Qatar 2022: Shakira, Dualipa, J Balvin y demás artistas que actuarán en la Copa Mundial FIFA

Uno de los websites más importantes de la industria de la música, World Music Awards, publicó sin querer, la lista de los artistas confirmados a actuar en el Estadio Al-Bayt, en Al Khor en el marco de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Aunque el post fue borrado minutos después, el tiempo alcanzó para que muchos replicaran la información: Shakira, J Balvin, Dua Lipa y la banda de K-Pop BTS se perfilan para darle la bienvenida a las selecciones y a sus fanáticos.

The World Music Awards confirmó que Shakira estará presente en el show de apertura del Mundial de Qatar 2022, el 20 de noviembre, junto a Dua Lipa, BTS, JBalvin y Black Eyed Peas, entre otros 🎤



▶️ La cantante colombiana estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 pic.twitter.com/MECAS2Dywm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 11, 2022

Desde hace rato el nombre de Shakira venía sonando. Esto, justo ahora que su ex Gerard Piqué renunciara a FC Barcelona, lo que tiene el mundo del fútbol muy revolucionado. El hecho es que a la intérprete de “Te Felicito” y “Monotonía” la acompañará la espectacular Dua Lipa.

Otros artistas que suenan fuertemente y que estaban en la lista que borró posteriormente World Music Awards son: Patrick Nnaemeka Okorie, J Balvin, BTS, Black Eyed Peas y Nora Fatehi. También se unirá a ellos no se sabe si en la inauguración o en la clausura Julian Marley, hijo del fallecido Bob Marley. View this post on Instagram A post shared by The Marley Brothers (@themarleybrothers)

Esta sería la cuarta presentación de Shakira en un mundial de fútbol. Sus presentaciones anteriores fueron en: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En ese 2010 el “Waka Waka” de la colombiana fue la canción oficial del Copa Mundial FIFA de ese año y fue donde todo comenzó con Gerard Piqué.

Mucho se dijo sobre si Shakira actuaría en frente de su ex en este mundial, pero el catalán ya no juega para la selección de España y muchos menos ahora después de anunciar su retiro. Sin embargo, no dudamos que sea invitado por parte de la FIFA.

