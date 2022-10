Fuertes rumores: Shakira podría cantar en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 junto a Dua Lipa

Como la “Reina de los mundiales”, así podría ser catalogada Shakira, y es que todo parece indicar según los rumores que corren, que la colombiana estaría presentándose en la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022 este 20 de noviembre junto a Dua Lipa y BTS.

Hasta la fecha no han sido confirmados los nombres de las estrellas que se darán cita en el evento que se celebrará en el estadio Al Bayt de Qatar. Sin embargo, medios de comunicación internacional reportan que Shakira, la cantante británica Dua Lipa y el grupo de K-Pop BTS, le pondrán el toque musical a la inauguración del festival deportivo que engloba a todas las selecciones de fútbol del mundo.

Para la intérprete de “Te felicito”, Shakira, esta no sería la primera vez en un evento de esta índole. En el año 2006 se presentó junto al rapero haitiano Wyclef Jean y cantó “Hips Don’t Lie/Bamboo”.

Luego, cuatro años más tarde, Shakira volvió a decir presente en un mundial, esta vez en Sudáfrica 2010, para cantar “Waka Waka”.

En 2014 la es de Gerard Piqué estuvo en la clausura del mundial de fútbol en Brasil, para aquel entonces la acompañaron Ivete Sangalo, Alexandre Pires, Carlinhos Brown, Carlos Santana y Pitbull, quienes cantaron en conjunto su canción “La la la”.

Cuando faltan menos de 30 días para el Mundial de Fútbol Qatar 2022, se espera que se confirme la información, y es que no cabe duda de que las presentaciones musicales son de las más esperadas en este tipo de eventos.

Shakira se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco

A través de las redes sociales las emociones y la incertidumbre se hacen sentir, con respecto al próximo lanzamiento de Shakira, quien tiene las expectativas bastante altas, con los pequeños adelantos que ha lanzado de su tema con Ozuna, “Monotonía”

Sobre el venidero álbum, la madre de Sasha y Milan contó que trae temas en inglés y español, además que cuenta con la colaboración de increíbles artistas.

Asimismo, detalló que para ella ha sido complicado ultimar detalles, porque cada vez que lo escucha se le ocurren nuevas ideas. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“Pensé que el álbum estaba terminado, pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, reveló en una entrevista con Elle.

