Shakira y Piqué emiten comunicado oficial. Anuncian acuerdo legal

A través de las redes sociales se difundió un comunicado oficial de Shakira y Gerard Piqué en el que anunciaron: “Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal”.

“Nuestro único objetivo es aportarles (a los niños) la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad”, se pide en este escrito que se desprende. “Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo”, finaliza el comunicado que firman la cantante colombiana “Shak” y el ya ex futbolista del FC Barcelona y empresario.

Según se hizo saber, cercanos a Shakira y su equipo legal están satisfechos con el acuerdo al que llegaron con Gerard Piqué después de una reunión de 14 horas, dando paso a su prioridad que es el bienestar de Sasha y Milan.

Asimismo anunciaron que el próximo 2023 la madre junto a los niños se mudarán a Miami, ciudad en la que la intérprete de “Bruta Ciega Sordomuda” y “Te Felicito” podría llevar su carrera artística con más facilidad. Esto a pesar de que Milan y Sasha nacieron en Barcelona y han vivido ahí desde que nacieron.

Shakira es la protagonista de la nueva campaña de Burberry

Aunque pasar por una separación suele catalogarse como un mal episodio en la vida de cualquier persona, Shakira parece estar asumiéndolo con una fuerza increíble. Luego de lanzar su más reciente éxito junto a Ozuna “Monotonía”, la artista latina vuelve a dar de qué hablar al mostrarse como protagonista de la nueva campaña de Burberry.

En las primeras imágenes difundidas vemos a Shakira sensual e imponente, luciendo un vestido de malla transparente en combinación con muchos brillos. View this post on Instagram A post shared by Burberry (@burberry)

Con esta nueva campaña, la histórica firma británica de diseño ha querido subrayar su apuesta por romper con lo convencional: “Es el escenario definitivo para la autoexpresión y para tener nuevas versiones de las tradiciones festivas”.

En redes sociales varios comentarios han tomado turno, entre ellos: “Eso es lo que llamamos un VESTIDO DE VENGANZA”, “Esta mujer es tremenda, el mundo cayéndosele y la tipa cada día más dura, tremendo ejemplo le estas dando a todas nosotras”, “Esos cuernos te hicieron un favor mamasita”. View this post on Instagram A post shared by Burberry (@burberry)

