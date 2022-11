Shakira deja ver su tanga nude al posar con un vestido de malla transparente

Aunque Shakira ha sido objeto de polémica desde su separación de Gerard Piqué, ella continúa con sus proyectos profesionales. Ahora dio una gran sorpresa a sus fans, pues ha sacado su faceta de modelo en la más reciente campaña de la firma de joyería Burberry. Usando un vestido de malla transparente la cantante lució su espectacular figura y hasta dejó ver su tanga nude en el video promocional.

El más reciente sencillo de Shakira “Monotonía” ha tenido muy buena aceptación, pero ahora ella publicó en TikTok un clip que la muestra interpretando la canción en un estudio, animando a sus fans para que se graben a dueto y lo compartan en esa red social. @shakira Quiero ver sus duetos! I want to see your duets! #Monotonia ♬ Monotonía – Shakira & Ozuna

Hace algunos días Shakira hizo uso de su cuenta de YouTube para publicar un video que muestra el detrás de cámaras de “Monotonía”. Decenas de fans la esperan afuera del supermercado donde se grabó el clip, y el cantante Ozuna (con quien canta el dueto) se muestra complacido con los resultados de una extenuante jornada de trabajo.

