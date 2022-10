Ángela Aguilar le envía un dulce mensaje a Shakira y sus padres en Instagram

Shakira se encuentra pasando un mal momento pues su padre se encuentra delicado. Ante esto, el mundo del espectáculo se unió para enviarle su apoyo y buenas vibras a la colombiana.

Tan fue el caso de la hija de Pepe Aguilas, Ángela Aguilar tiene un gran corazón y eso no es novedad para ninguno de sus fanáticos. La estrella de rancheras siempre está al pendiente de lo que pase a su alrededor y trata de ser muy solidaria con sus familiares, amigos y colegas. Esta vez se solidarizó con la cantante Shakira ya que no está pasando un momento lindo en su vida.

El padre de Shakira, William Mebarak, fue ingresado a un centro médico ante un posible derrame cerebral, según información revelada por el paparazzi Jordi Martin, que conversó con Nidia Ripoll, madre de la artista colombiana. Es por eso que la artista mexicana, le dejo un lindo recuerdo en su cuenta de Instagram.

El día de ayer la ex del futbolista Gerard Piqué, publicó una hermosa foto donde se puede ver a los dos padres dándose un beso. En el pie de la imagen se lee “El amor verdadero” y por supuesto, estallaron los me gusta y comentarios. Es ahí donde Ángela Aguilar no se quiso quedar afuera y le dejo muchos corazones.

Según la madre de Shakira, su esposo se encuentra estable y muy bien de ánimo. “Está bien solo vengo a estar con él… Gracias a Dios no hay problemas”, remarcó la señora Nidia del Carmen Ripoll para el programa El gordo y la flaca. Esta gran noticia trae alivio a todos los fanáticos que se encontraban muy preocupados.

Desde el entorno de la cantante colombiana estaban muy agradecidos por los mensajes de apoyo que habían recibido. Sin dudas Ángela Aguilar cuenta con un gran corazón al apoyar a una colega que la está pasando mal. Desde este medio felicitamos esa entrega y esperamos que sigue con esa alma tan sensible.

