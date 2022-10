Papá de Shakira está hospitalizado pero estable en clínica de Barcelona

Hace menos de una semana, Shakira se convirtió en tendencia mundial tras el lanzamiento de su más reciente éxito ‘Monotonía‘, en compañía de Ozuna; un tema que encaja a la perfección con su ruptura amorosa con el futbolista Gerard Piqué. No obstante, la acogida se ha visto algo empañada desde que se hizo saber que el papá de la colombiana, William Mebarak Chadid, ha sido ingresado nuevamente a una clínica en Barcelona y se encuentra en delicado estado de salud.

Según la información difundida por medios locales, el padre de Shakira de hombre de 91 años de edad está hospitalizado. Además, la propia intérprete del ‘Waka Waka‘ habría confirmado la información a través de un comentario en el que además pide comprensión y discreción.

La agencia de noticias EFE expuso parte de las palabras emitidas por la ex de Piqué: ?Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado. Por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución?.

Recientemente el paparazzi Jordi Martin, aseguró a través de su cuenta de Twitter que, en conversaciones con la madre de Shakira, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, su esposo estaría respondiendo bien al tratamiento, por lo que se encuentra estable.

Buenas noticias sobre el padre de @shakira Pude conversar con la mamá de Shakira y me confirmó que Don William se encuentra estable. Hay que agradecer que Doña Nidia sea tan atenta y cariñosa siempre con los periodistas. Las declaraciones al completo hoy en @ElGordoyLaFlaca— Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 25, 2022

La recaída del papá de Shakira se vive cuatro meses después de que estuviese internado en la misma clínica, luego de una aparatosa caída que le afectó la capacidad motriz. Días después su hija mostró su mejoría en Instagram junto a varias fotografías del señor Mebarak en compañía de sus nietos Milan y Sasha. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La historia de Shakira y Piqué llega a la televisión

Mientras ambos famosos se encuentran dedicados a sus problemas personales. Shakira a su padre hospitalizado y Piqué a su novia con un bajón emocional por el asedio mediático, TVE de España estaría trabajando en un nuevo proyecto que los involucra.

El diario La Razón hizo pública la noticia de que la cadena televisiva podría hacer de la historia de Shakira y Piqué la protagonista de una venidera producción.

De acuerdo a lo expuesto, TVE prepara un nuevo show que llevará por nombre Anillos de Oro, mismo que hablará de los grandes matrimonios y parejas del panorama social español.

