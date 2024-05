El mago David Copperfield es acusado de conducta sexual inapropiada por 16 mujeres

David Copperfield, uno de los magos más famosos a nivel mundial, se encuentra en problemas, ya que 16 mujeres lo acusan de conducta sexual inapropiada. Los hechos supuestamente habrían ocurrido desde finales de la década de los 80 hasta 2014.

De acuerdo al periódico británico The Guardian, tres de las mujeres argumentan haber sido drogadas antes de que Copperfield (cuyo verdadero nombre es David Seth Kotkin) tuviera relaciones sexuales con ellas. Otras declararon que el ilusionista les hizo tocamientos indebidos y las obligó a que lo tocaran en el escenario durante sus shows.

En las acusaciones sobresale la de una mujer que dice haber conocido a David en 1991, cuando ella tenía 15 años; posteriormente él siguió en contacto llamándole con frecuencia por teléfono, y tres años después supuestamente tuvieron relaciones consensuadas. Sin embargo, la chica argumenta que fue víctima de grooming (un vínculo de confianza establecido por el acosador).

Los representantes legales de David Copperfield ya han hecho declaraciones a la cadena BBC. Comentaron que el mago “tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos. La mayoría de estas acusaciones históricas se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces. David solicitó la “evidencia” en la que estas falsas acusaciones afirman basarse, y esto no se ha proporcionado”.

Los abogados también comentaron que cuando se llevó a cabo la investigación de estos asuntos en Estados Unidos, se descubrió que no había ningún caso al cual responder. “La imagen que da The Guardian no es la de David, quien continúa apoyando a cualquiera que haya experimentado algún tipo de abuso o discriminación. El movimiento debe tener éxito, pero las acusaciones falsas deben cesar para que florezca. David considerará el puesto con su equipo legal y tomará las medidas que sean apropiadas ante estas acusaciones falsas y difamatorias”.

