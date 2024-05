Kelly Clarkson reveló que usó un medicamento para bajar drásticamente de peso

El año pasado Kelly Clarkson sorprendió a todos cuando reapareció en su programa de televisión luciendo muy distinta, debido a una drástica pérdida de peso. Ahora reveló que fue gracias a un medicamento de prescripción, pero que no se trata de Ozempic, el cual usan muchos famosos.

Clarkson comentó lo anterior durante una entrevista que le hizo a la actriz Whoopi Goldberg, quien también presume su nueva figura y dice sentirse muy bien. Kelly le comentó que lucía más joven, y Goldberg dijo: “Es todo el peso que he perdido. Es como si hubiera perdido dos personas. Estoy aplicándome esa maravillosa inyección que funciona para los amigos que necesitan algo de ayuda, y ha sido muy bueno para mí. Es bueno para personas como nosotras que tienen problemas”.

Fue ahí cuando Kelly comenzó a relatar su caso: “Yo también he perdido mucho peso. Para mí es (un medicamento) distinto al que la gente asume, pero terminé haciendo eso también, porque mis análisis de sangre salieron muy mal. No tenía planeado hablar de esto...Mi médico me persiguió durante dos años y yo dije: ‘No, tengo miedo. Ya tengo problemas de tiroides’. Todo el mundo piensa que es Ozempic, pero no lo es. Es otra cosa”.

Clarkson agregó que el medicamento que toma “es algo que ayuda a descomponer el azúcar. Obviamente mi cuerpo no lo hace bien, pero verte a ti misma después…No sé como describirlo, pero nunca había visto (cómo lucía antes). Nunca estuve insegura sobre ello, yo estaba feliz. La gente piensa: ‘Oh, ella no debe haber estado feliz’, pero no, es simplemente que no ví cómo era”.

La cantante dijo que llegó a pesar 203 libras (92 kg.). “Y mido como 5’3″ (1.60 m.) Es divertido, porque la gente asumía algo así como: ‘Ella se ha sentido miserable o deprimida’. ¡Y no! Miré a mi manager, quien me ha conocido por más de 15 años, y me dijo: ‘Estoy tan sorprendida como tú’. Porque tus fans han estado contigo todo el tiempo, así que es algo gradual”.

