Kelly Clarkson revela que su ex esposo la criticó por su apariencia

Kelly Clarkson es una cantante muy querida por el público, pero ahora se ha dado a conocer que su ex esposo, Brandon Blackstock, quien fue su manager durante mucho tiempo, le dijo que no era lo suficientemente “sexy” para aparecer como coach en el programa de televisión “The Voice”.

Lo anterior fue revelado por The New York Post, citando documentos presentados en la corte, donde Clarkson narró al comisionado laboral de California una conversación que tuvo con Blackstock, en la que éste le dijo que los productores de “The Voice” buscaban a una artista con un “tipo de símbolo sexual” como el de Rihanna.

Kelly, de 41 años, se divorció en 2020, pero también le comentó a su abogado que “una esposa no olvida el momento en que le dicen que no es un símbolo sexual, eso se queda”. Finalmente, hace dos meses el comisionado estableció que Brandon Blackstock consiguió ilegalmente acuerdos como manager de la artista, los cuales deberían haber sido manejados por un agente de talentos. Y aunque él presentó un fallo con su equipo legal para apelar, deberá pagarle a su ex esposa $2.6 millones de dólares.

Al igual que la actriz Drew Barrymore, Kelly Clarkson ha obtenido un gran éxito como conductora de su propio show de televisión, que comenzó a transmitirse hace cinco años. En noviembre de 2023 (después de la huelga de actores y guionistas de Hollywood) ella sorprendió a su publico mostrando que bajó de peso considerablemente.

En una reciente entrevista con la revista People la ganadora de la primera temporada del programa “American Idol” habló sobre las rutinas de ejercicios y la dieta con la que ha logrado conseguir una espectacular figura: “Caminar por la ciudad es todo un ejercicio. En este momento realmente me gustan los saunas infrarrojos. Bajé de peso porque escuché a mi médico; hace un par de años no lo hacía. Y el 90% de las veces como una mezcla muy saludable de alimentos, soy muy buena en eso, porque una dieta proteica es buena para mí de todos modos. Soy una chica de Texas, así que me gusta la carne. ¡Lo siento, vegetarianos del mundo! Pero todavía rompo la dieta. La otra noche tomé un yogurt helado con mi hija, y fue mágico”.

