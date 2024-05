Jeremy Renner estuvo muerto clínicamente tras el accidente que sufrió en 2023

El 1 de enero de 2023 Jeremy Renner (conocido por su personaje de Hawkeye en la saga de películas de “Avengers”) sufrió un grave accidente, pues una máquina quitanieve lo aplastó, fracturándole decenas de huesos. Ahora, el actor Michael Beach reveló que Renner estuvo clínicamente muerto durante varios segundos tras el percance.

En una entrevista con The Direct, Beach, quien comparte créditos con Renner en la serie de televisión “Mayor Of Kingstown”, dio detalles al respecto: “Jeremy es un caballo de guerra, hombre. Me refiero a ese tipo, ya sabes, se rompió 38 huesos. De hecho murió, cosa que no supe hasta que me lo dijo, y ha regresado. Y dice que no estaba seguro de cómo sería. Pero él estaba listo. Y dice que cada semana se siente cada vez más fuerte. Él está bien. Sí, es un gran tipo, hombre. Y es realmente duro como una roca”.

El accidente sucedió en la casa de Jeremy, en Nevada; él quería liberar el auto de su sobrino, pero el vehículo quitanieve se deslizó. Sus esfuerzos por detenerlo fueron en vano, por lo que sufrió un traumatismo contuso en el pecho, además de fracturas en las costillas, tobillos y el hombro derecho.

El actor tuvo una recuperación muy lenta, a base de terapias que duraron meses. Afortunadamente ya se encuentra bien, hace ejercicio y tiene energía suficiente para soportar las jornadas de trabajo. En febrero pasado recibió una ovación del público al aparecer sorpresivamente en la entrega de los People’s Choice Awards. Ahora está trabajando en la tercera temporada de “Mayor Of Kingstown”, que se estrenará en junio en la plataforma Paramount+ y en la que aparece su sobrino Alex Fries, a quien salvó en el accidente.

“Entonces obtienes un par de perspectivas -dijo Beach-, y ellos no tienen reparos en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es una perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por una máquina quitanieve”.

El más reciente post de Jeremy Renner en Instagram es una fotografía que lo muestra durante las grabaciones de la serie. La acompañó con un mensaje para todos sus seguidores: “Hemos estado aquí en Pittsburgh, Pensilvania, durante lo que va del año. Se acerca el final, para así otorgar un nuevo comienzo para los fans. Estoy cansado, pero salgo de esto más fuerte de lo que entré. Gracias a todos por el amor y el apoyo. Nos vemos el 2 de junio”.

