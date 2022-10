“Monotonía” de Shakira tiene nueva versión hecha por fans: hablan de Piqué y su novia Clara Chía

Después del éxito de Shakira y Ozuna “Monotonía” el cual, hasta el momento del cierre de esta nota, había desplazado a Bad Bunny en récord de arranque en Youtube, unas fans muy osadas hicieron su propia versión del tema. En la misma mencionan al ex de la cantante colombiana, Gerard Piqué y a su nueva novia Clara Chía Martin.

“Si fue culpa tuya de tu porquería. Te metiste con la Clara Chía. Ahora cornada aunque soy Shakira. Todo el lío que hay con el fisco mientras tú te vas para la disco. Necesito child support para mis niños…”, se le escucha decir a dos jóvenes. Una de ella de nombre Vicky Van que trabaja en una radio de Miami. Las mismas se han hecho virales en cuestión de minutos y han causado muchos comentarios graciosos en las redes sociales con su versión de la nueva canción de Shakira, “Monotonía”. View this post on Instagram A post shared by El FLOW de Miami ?? ?AIR (@elflowdemiami)

El videoclip de Shakira y Ozuna ha dado mucho de qué hablar las últimas horas. Sobre todo porque el modelo que aparece en el mismo es igualito a Gerard Piqué y es el que le dispara con una bazooka en el centro del pecho. Su corazón se sale y queda a medio latir en el suelo para luego ser aplastado por algún transeúnte. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Mientras, Shakira se nota afectada, llorando y hasta en el suelo sin casi poder respirar. Esto parece ser solo un abreboca de los próximos temas musicales que está por estrenar la cantante. Ya sabemos que adelantó que tiene mucho material que hará en varios géneros musicales.

Por lo pronto, “Monotonía” promete desplazar al hit anterior de la colombiana “Te Felicito“. Mismo que grabó con Rauw Alejandro y que también parecía una dedicatoria a Gerard Piqué y a su nueva conquista, Clara Chía Martin. Por ahora les dejamos el tema con Ozuna para que lo disfruten.

