Shakira envía desgarrador mensaje de agradecimiento a sus fans por “Monotonía”

A tan solo horas de haberse estrenado ‘Monotonía’, el nuevo tema de Shakira junto a Ozuna, la canción ya se posiciona en primer lugar en más de 10 países del mundo. Hasta el momento de cierre de esta nota alcanzaba casi las 2 millones de reproducciones en Youtube. Por supuesto esto hizo que la ex de Gerard Piqué agradeciera muy emotivamente a sus fans con un desgarrador mensaje.

Días previos al estreno, Shakira había estado bastante activa en redes sociales y una vez hecho el lanzamiento, la barranquillera sigue conectada a sus seguidores. A través de Instagram envió un mensaje de agradecimiento en el cual desnudó su alma y su corazón ante la receptividad de “Monotonía”.

“Gracias a toda mi gente! Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo”, escribió Shakira junto a las estadísticas que mencionan los países en los que ‘Monotonía’ ocupa el primer lugar.

Asimismo, la barranquillera le agradeció al puertorriqueño Ozuna por haber participado junto a ella en este éxito mundial: “Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción!”, dicta el texto que acompaña un pequeño fragmento del videoclip publicado en el perfil de Instagram de Shakira.

El clip se grabó en Manresa, Barcelona el pasado mes de septiembre. Se hizo saber que habría sido la misma Shakira quien estuvo a cargo de la codirección del material audiovisual de la mano con Jaume de LaIguana, un artista español con el que trabaja desde hace más de 15 años.

“Monotonía” habla del dolor de Shakira por Piqué

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, reza el coro del tema, por lo que millones aseguran que la intérprete se refiere al futbolista.

No cabe duda de que la letra de la canción hace referencia a un final sin vuelta atrás. Otras estrofas así lo sentencian: “Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios. Ahora es todo lo contrario”.

Esta sería la segunda canción con la que Shakira parece estar dirigiéndose al padre de sus hijos Sasha y Milan. Recordemos que, días después de anunciar su separación, estrenó “Te felicito’” un tema junto a Rauw Alejandro, en donde también hace mención a una relación deteriorada.

