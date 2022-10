Shakira acude a un hospital en Barcelona con mucha frecuencia y causa alarma entre sus fans

En medio del éxito de Shakira y Ozuna con su reciente tema “Monotonía“ ha llegado una información que ha causado alarma entre sus fans y es que la colombiana ha sido vista acudiendo frecuentemente a un hospital en Barcelona. Todo indica que no es por su papá sino por algún asunto de ella.

Una vez más “Las Mamarazzis” vuelven a sorprender con una información de primera mano. La periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguran que Shakira está yendo mucho al hospital Teknon en Barcelona. “No es por su padre. No ha ido a ver a ningún familiar y es cierto que hasta ha ido sola. No sabemos qué le pasa. Tal vez sea simplemente una cuestión estética, que quiera prepararse para la nueva gira, o tal vez sea un problema de salud. No lo sabemos”.

Su papá sigue en su casa recuperándose, así que ciertamente este no sería el motivo de ver a Shakira entrar al centro asistencial de salud con frecuencia. Recordemos que el pasado y justo en uno de sus embarazos, la intérprete de “Ojos Así” y “Te Felicito” tuvo toxoplasmosis y se vio delicada de salud.

Shakira y su canción “Monotonía”

La ex de Gerard Piqué lanzó por fin su tema con Ozuna “Monotonía” hace menos de 24 horas. Todo el mundo estaba a la espera de la canción pues se sabía de antemano que le daría con todo a su ruptura con el jugador del FC Barcelona.

En el video se ve que un modelo muy parecido a Gerard Piqué le dispara al centro del corazón y el mismo se sale de su cuerpo y queda ensangrentado latiendo en el piso. Para más, un caballero lo aplasta en el suelo mientras se ve a Shakira tratando de agarrarlo. Ozuna se mantiene a su lado como testigo del dolor que va sintiendo la cantante.

Por supuesto los comentarios no se han hecho esperar en las redes sociales y los medios de comunicación no han parado de reseñar el video. La canción es una bachata. Bien Shakira dijo en su última entrevista que este nuevo disco tendrá temas en todos los géneros y en inglés y en español. Así que “Monotonía” es solo un abrebocas de todo lo que sacará la colombiana.

