A horas del estreno filtran letra de ‘Monotonía’ de Shakira, la canción que podría ser para Gerard Piqué

La carrera musical de Shakira ha sido, en un sin fin de ocasiones, himno para los buenos, malos y peores momentos de una relación y es que sus letras son tan precisas que no por nada es la favorita de muchos, bajo este contexto ‘Monotonía’ ha sido una de las canciones más esperadas pues llega a meses de la mediática ruptura entre la colombiana y el futbolista por lo que podría tener dedicatoria.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista, la cantante confesó que la música ha sido una terapia para ella, en la cual puede desahogar sus penas.

“Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”, declaró aquella ocasión Shakira.

Por lo que esta nueva y esperada colaboración entre Ozuna y Shakira podría posicionarse rápidamente como una de las favoritas en las múltiples plataformas de música en América Latina y sus alrededores.

Será mañana miércoles 19 de octubre en punto de las 20:00 horas (tiempo del Este) cuándo se haga oficial el estreno de este tema; sin embargo, en redes sociales ya filtran parte del contenido de la emotiva melodía, además de que se ha hecho viral un video dónde se puede escuchar el inicio de ‘Monotonía’; con frases dedicadas directamente a Gerard Piqué. De acuerdo a algunos medios, el futbolista del Barcelona estaría aterrorizado por lo que llegue a revelarse en la letra y que por ella se gane aún más detractores.

Pese a que la colombiana ha dado pistas de la letra, en Twitter se puede apreciar a detalle la letra de esta nueva producción de Shakira. A continuación la letra.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía,

yo sabía que esto pasaría.

De repente ya no eras el mismo,

me dejaste por tu narcisismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos.

Tu distante con tu actitud

y eso me llenaba de inquietud,

tu no dabas ni la mitad,

pero sí sé que di más que tú.”

El fragmento de 68 palabras ha causado todo un debate en redes sociales, no sólo por el género en el que va a incursionar la colombiana como lo es bachata, sino de las fuerte indirectas que le manda presuntamente la cantante a su ex pareja Gerard Piqué y, es que también ha estado rondando otra frase que está implementada la cual dice: “este amor no ha muerto, pero está delirando (…) todo está frío como navidad, es mejor que esto se acabe ya”.

Pero sin duda alguna la frase “yo te quiero, pero me quiero más a mí”, ha puesto en jaque a todos los fanáticos de Shakira, pues hablaría del amor propio, el cual va por encima del amor de pareja y que al parecer duele más pues se dejaría ir todo lo vívido para cuidar de uno.

