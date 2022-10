VIDEO: ¡Por fin! ya se estrenó “Qué agonía” de Ángela Aguilar y Yuridia y así suena

Por fin Yuridia y Ángela Aguilar estrenaron su esperado dueto. Consideradas de las mejores voces femeninas de Hispanoamérica, unieron su talento en una sola canción y este 20 de octubre el sueño de toda esa gente se ha vuelto una realidad, pues ya pueden disfrutar de “Qué agonía”.

El tema es de la autoría de Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y algunos amigos, así lo dio a conocer en una transmisión en vivo que hizo para su cuenta oficial en Instagram, la joven de 19 años se dijo muy emocionada por la oportunidad de que alguien más confiara en su trabajo como autora, describió que se trata de una pieza de desamor y que espera que a la gente le guste mucho.

El video se grabó en Ciudad de México, aparecen en primer plano Ángela Aguilar portando un traje de charro en pantalón y Yuridia con el vestuario alusivo al nuevo disco que se caracteriza por capas y detalles como los que usaban los antiguos vaqueros.

Mientras que el material disponible en el canal de la sonorense dice que cuando le llegó la letra de Ángela le encantó, al grado de decidir que formara parte de su álbum “Pa’ luego es tarde”, en el que decidió adentrarse en el género regional.

También declaró que cuando se la mostró a su productor Edén Muñoz, ambos estuvieron de acuerdo en darle algunos toques y sonidos parecidos a los que Juan Gabriel utilizaba y así lo llevaron a cabo.

“Qué agonía” ya está disponible desde la página oficial de Yuridia en YouTube y en otras plataformas de música y las dos celebridades invitaron a la gente que apoya su carrera a darle mucho “amor” al sencillo, pues para ambas se trata de un proyecto muy especial y que aseguran disfrutaron bastante cuando lo desarrollaron.

Como ya se mencionó anteriormente el productor del primer álbum ranchero de Yuridia fue Edén Muñoz, por lo que la estrella y su esposo Matías, quien funge como mánager y director artístico viajaron a Mazatlán, Sinaloa a encontrarse con el exvocalista de Calibre 50 y trabajar acompañado de unas cervezas.

Además de “Qué agonía” y el disco que también incluye las melodías “Alma enamorada”, “Y tú, ¿Qué ganas?”, “¿Con qué se pega un corazón?, “¿Y qué tal si funciona? (con Banda MS), “Te dejo”, “Empieza a preocuparte”, “Me hace tanto bien” (con Edén Muñoz), “Si no piensas cambiar”, “Brujería”, “Aquí nadie te extraña”, “No son horas”, “Por salud mental” y “Te estabas tardando”, algunas ya se estrenaron. View this post on Instagram A post shared by ƳƲƦƖƊƖƛ_ƬЄƛM (@yuridia_team)

