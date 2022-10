Shakira es Wonder Woman por Halloween y lanza nuevo derechazo a Piqué

Aunque no lo quisiera, los mensajes que publica Shakira en Instagram así como en sus videoclips no pueden ser tomados como menos que indirectas a su ex Gerard Piqué. Ahora fue su segundo disfraz de Halloween, con el que se convirtió en una sexy Wonder Woman, para celebrar la noche de brujas.

“De porrista a súper héroe. Por cierto la mujer maravilla fue mi primer disfraz! Halloween, la excusa perfecta para sublimar deseos de infancia!”, escribió Shakira en las redes sociales y de inmediato sus fans se desbocaron en mensajes haciendo alusión a la supuesta infidelidad de Piqué con su nueva novia, Clara Chía Martin.

“Por supuesto que eres una Mujer Maravilla. Triunfando con tu nueva canción con Ozuna“, “Indirecta para Gerard Piqué y para Chris Evans también”, “Shak olvídate de Bad Bunny y haz colaboración con el super héroe también”, “No se ve así de superheroína llorando en Monotonía con el corazón ensangrentado en la mano pero te amo igual”, “Salvas al mundo con tu música Wonder Woman”, fueron parte de los halagos que recibió la intérprete de “Pies Descalzos”.

Shakira también fue “porrista”

La ex del jugador del FC Barcelona se vistió antes de porrista para ir a la celebración de Halloween en el colegio de Sasha y Milan. Con una minifalda y una chemise blanca haciendo alusión a los hombres de su vida.

En cuanto al padre de los niños y dueño de Kosmos, no se le ha visto aún en alguna de las celebraciones de la noche de brujas de sus hijos. Sin embargo, sí se dejó ver con Clara Chía Martin dentro de su auto por las calles de Barcelona mientras ignoraban a la prensa. No cabe duda que la pareja anda muy juntita y sin escondites. ¡PERO QUE VIVA EL AMOR!

Ay no, me muero de amor! pero que es este video? Qué bellos, espectaculares y radiantes se ven Clara Chia Marti y Gerard Piqué. sobre todo después de tantas falsas noticias sobre Clara, ella está esplendida y con un brillo especial. Me Alegro mucho😍💖🔥 pic.twitter.com/1ZV9BTqqZ9— 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) October 27, 2022

Éxito de “Monotonía”

Ozuna y Shakira están liderando las listas de reproducción musical en las distintas plataformas digitales como iTunes, Spotify y Youtube. El último tema musical rompió el récord de arranque para un artista latino que había marcado Bad Bunny.

Por cierto el Artista del Año y creador del Mejor Disco del Año según Los Billboard a la Música Latina 2022 es con quien justamente Shakira ha dejado claro que quiere hacer una colaboración. Shakira commented on Youtube about a collaboration with Bad Bunny.



“Estoy esperando que me llame bunny si! Como lo sabes”. pic.twitter.com/4RzqPH279c— Access Bad Bunny ☀️🌊❤️ (@AccessBadBunny) October 23, 2022

Alguien le escribió un comentario en Instagram y ella respondió que efectivamente sí estaba esperando que la llamara Bad Bunny. Así que si “Te Felicito” y “Monotonía” han triunfado, un tema de este par sería algo de lo que todo el mundo haría. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por lo pronto les dejamos el último éxito de la colombiana con el exponente de género urbano, Ozuna.

