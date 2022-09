Lista de ganadores de Premios Billboard de la Música Latina 2022 transmitidos por Telemundo

Una noche de muchas sorpresas para los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2022 celebrados en la ciudad de Miami y transmitidos por Telemundo. Bad Bunny fue el gran triunfador de la noche y se alzó con 9 galardones incluyendo Artista del Año y Gira del Año por El Último Tour del Mundo 2022.

En esta noche se honró a la música latina, sus escritores, productores, artistas y hasta casas y sellos discográficos. Todos los ganadores han luchado el año entero por lograr estos galardones con su música y poner el nombre de los latinos muy en alto. Sin duda, un esfuerzo magnífico de Billboard.

2022 Billboard Latin Music Awards.

Artista del Año:

Bad Bunny

Artista del Año, Debut:

Iván Cornejo

Gira del Año:

Bad Bunny

Artista Crossover del Año:

Skrillex

A continuación los ganadores en las categorías de canciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2022.

“Hot Latin Song” Canción del Año:

Farruko, “Pepas”“Hot Latin Song”

Colaboración Vocal del Año – Hot Latin Song of the Year

Becky G & Karol G, “Mamiii”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino:

Bad Bunny

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Grupo Firme

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Rimas

“Hot Latin Songs” Casa Disquera del Año

Rimas

Canción del Año, Latin Airplay

Rauw Alejandro, “Todo de Ti”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Sony Music Latin

Casa Disquera del Año, Latin Airplay

Sony Music Latin

Canción del Año, Ventas / Sales Song of the Year:

Farruko, “Pepas”

Canción del Año, Streaming

Farruko, “Pepas”

A continuación categoría álbumes en los Premios Billboard de la Música Latina:

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Eslabón Armado

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Rimas

“Top Latin Albums” Casa Disquera del Año

Rimas

Categoría Latin Pop:

Artista “Latin Pop” del Año, Solista:

Enrique Iglesias

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Maná

Canción “Latin Pop” del Año

Rauw Alejandro, “Todo De Ti”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

Sony Music Latin

“Latin Pop Airplay” Casa Disquera del Año

Sony Music Latin

Álbum “Latin Pop” del Año

Rosalía, Motomami

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Universal Music Latin Entertainment

“Latin Pop Albums” Casa Disquera del Año

Universal Music Latino

Categoría Tropical.

Artista Tropical del Año, Solista

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Canción Tropical del Año

Aventura & Bad Bunny, “Volví”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Sony Music Latin

“Tropical Airplay” Casa Disquera del Año

Sony Music Latin

Álbum Tropical del Año

Marc Anthony, Pa’lla Voy

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Sony Music Latin

“Tropical Albums” Casa Disquera del Año

Sony Music Latin

Categoría Regional mexicano:

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Christian Nodal

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Eslabón Armado

Canción Regional Mexicana del Año

Grupo Firme, “Ya Supérame (En Vivo Desde

Culiacán, Sinaloa)”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Universal Music Latin Entertainment

“Regional Mexican Airplay” Casa Disquera del Año

Fonovisa

Álbum Regional Mexicano del Año

Ivan Cornejo, Alma Vacía

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Universal Music Latin Entertainment

“Regional Mexican Albums” Casa Disquera del Año

Del

Categoría Ritmos Latinos:

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista

Bad Bunny

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

Farruko, “Pepas”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Sony Music Latin

“Latin Rhythm Airplay” Casa Disquera del Año

Universal Music Latino

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Rimas

“Latin Rhythm Albums” Casa Disquera del Año

Rimas



Categorías escritor/productor/editor

Bad Bunny

Editora del Año

RSM Publishing, ASCAP

Corporación Editora del Año

Sony Music Publishing

Productor del Año

Tainy

Premios Especiales:

Premio Billboard Ícono

Chayanne

Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

Christina Aguilera

Premio Billboard Leyenda

José Feliciano

Premio Billboard Salon de la Fama

Nicky Jam

Premio Billboard Trayectoria Artística

Raphael

Sigue leyendo:

La revista Billboard se rinde ante los encantos de Grupo Firme y Eduin Caz y se llevan la portada del mes

Becky G se estira como gata con enterizo nude y celebra 11 nominaciones en Premios Billboard

Premios Billboard a la Música Latina rendirá homenaje a Chayanne con el Billboard Ícono

Los Latin Billboard regresan a Miami con Nicky Jam, Camilo y la familia River

Pese a los escándalos y críticas, Christian Nodal se mantiene por cuarta semana en el Top 10 de Billboard