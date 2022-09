La revista Billboard se rinde ante los encantos de Grupo Firme y Eduin Caz y se llevan la portada del mes

Grupo Firme junto a su vocalista Eduin Caz se siguen ubicando como la agrupación más taquillera del momento del Regional Mexicano. Por ello la revista Billboard les rindió un pequeño homenaje.

En una divertida sesión en Spring Valley, California, un pueblo al este de San Diego, es donde se capturaron las imágenes para la portada de la revista Billboard, una de las más importantes a nivel mundial en cuando a cuestión musical se refiere y en la que ahora aparecen los integrantes de Grupo Firme.

Después de su triunfo en Las Vegas en donde festejaron el 15 de Septiembre, Eduin Caz (líder y voz principal), AB Luna (segunda voz), Jhonny Caz (tercera voz), Joaquín Ruiz (bajo eléctrico e iniciador), Fito Rubio (batería), Dylan Camacho (acordeón), y Christian Téllez (bajo eléctrico).

Ahora sorprendieron a sus fanáticos al aparecer en la portada de la famosa revista, los jóvenes también dieron una entrevista al medio en el que expresan cómo ha sido su recorrido la música, la historia de su fama y los esfuerzos que han pasado para ser considerados el “fenómeno” del regional mexicano.

Todos lucen como todas unas estrellas, pues cabe recordar que la música de Grupo Firme es escuchada a nivel internacional y sus canciones ya suman millones de reproducciones en diversas plataformas en Internet.

En la charla con Billboard expresaron que durante sus inicios trabajaban todos los días, también amenizaban bodas, fiestas de cumpleaños, fiestas infantiles y cualquier lugar en el que se necesitara algo de ambiente musical.

Ahora y de la mano de Music Vip, empresa que los ayuda a impulsar su carrera y que junto a ellos ha probado las mieles del éxito, son requeridos en los mejores recintos de Estados Unidos y en México hay millones de personas que escuchan su música diariamente y que sueñan con asistir a un evento y poder verlos en vivo.

Billboard hizo realidad una de las metas de Grupo Firme, los chicos son portada de la edición del mes de septiembre y están sumando ojos y oídos a su carrera, dividiendo opiniones, pues hay quienes no comparten su estilo, pero cada vez son más los que se dejan cautivar con su esencia. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

