VIDEO: Eduin Caz de Grupo Firme acabó muy molesto su concierto en Las Vegas por esta razón

El vocalista mexicano Eduin Caz y Grupo Firme cumplieron otro más de sus sueños al presentarse en un importante recinto de la Ciudad de Las Vegas, el grupo creado en Tijuana, México, el cual deleitó a más de 65 mil personas que se dieron cita en dicho lugar para bailar, cantar y hasta beber unos tragos.

Todo parecía ir de maravilla, como cada concierto de Grupo Firme, los asistentes al evento se la pasan de lo mejor y se divierten al por mayor, al igual que los artistas pues éstos son los primeros en querer alargar las horas de show para que sus fanáticos se vayan con un buen sabor de boca a sus casas, pero esta vez no fue así.

Como en cada concierto, Eduin Caz y Grupo Firme se entregan al mil por ciento a su público por lo que en algunas ocasiones han tenido que pagar multas a los recintos en donde se presentan por alargar por varias horas más sus presentaciones, sin embargo, esto no es problema para la agrupación.

Sin embargo, esta vez la situación fue distinta, pues en el perfil oficial de Instagram de Chamonic, circula un video en donde se le ve bastante molesto a Eduin Caz, pues al parecer recibió la instrucción de terminar su concierto antes de la 1:00 de la mañana de este viernes 16 de septiembre.

Pese a que Eduin quería seguir cantando, reveló que le faltaron muchas canciones por interpretarle a su público, el cantante no se imaginó que en pleno 15 de septiembre, Día de la independencia de México, no lo iban a dejar extenderse en su presentación por lo que le provocó mucha molestia y enojo.