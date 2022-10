Piqué y su novia Clara Chía fueron pillados juntos e ignorando a los paparazzis

Una vez más la pareja que ha generado más polémica en los últimos meses, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martin, vuelven a estar en la palestra. Los mismos ya no se ocultan de la prensa y hasta ignoran a los paparazzis que incesantemente andan tras la imagen de ellos juntos.

¡PERO QUE VIVA EL AMOR!

Ay no, me muero de amor! pero que es este video? Qué bellos, espectaculares y radiantes se ven Clara Chia Marti y Gerard Piqué. sobre todo después de tantas falsas noticias sobre Clara, ella está esplendida y con un brillo especial. Me Alegro mucho😍💖🔥 pic.twitter.com/1ZV9BTqqZ9— 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) October 27, 2022

El ex de Shakira estaba de paseo con Clara Chía por Barcelona en el auto del jugador del FC Barcelona. Mientras la prensa y paparazzis los fotografiaban y le hacían preguntas ellos se dejaban ver hablando y hasta sonriendo. En ningún momento se dirigieron a los fotógrafos que tenían alrededor manteniendo su complicidad. Besos a los haters fans de Shakira. Les dejo esta foto de Clara Chia Marti, La Reina de el corazón de Gerard Piqué, para que sigan revolcándose en su veneno

👸🏼👑💖😘 pic.twitter.com/VUUR7s6KSt— 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) October 27, 2022

Justo hace pocos días, el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, aseguraba a un programa argentino que Piqué estaba más enamorado que nunca de su nueva pareja. Ante esto, los rumores de que quisieran tener hijos han surgido en diversos medios de comunicación. Sin embargo, eso sólo se queda en suposiciones. Hay personas que también han refutado la información de Martin diciendo que ellos aún no viven juntos. View this post on Instagram A post shared by Clara (@clarachia55)

Pero el paparazzi español los ha pillado saliendo del apartamento de soltero del catalán en Barcelona. También fotografió a una mujer en una casa de campo de Piqué jugando con los hijos del futbolista: Milan y Sasha. Sin embargo, la propia Lili Estefan explicó en durante el programa de Univision que no se trataba de Clara Chía sino de la madre de Gerard Piqué.

Mientras tanto, Shakira sigue al pendiente de la salud de su padre William Mebarak, quien tuvo que ser recluido por supuestamente haber sufrido un derrame cerebral. Información que también dio a conocer Jordi Martin. Desde la clínica Teknon, dando la última hora sobre el estado de salud del padre de @shakira con las declaraciones en exclusiva que nos concedió su mamá Doña Nidia. Ojalá se recupere Don William 🙏🏻 @ElGordoyLaFlaca pic.twitter.com/LBqk4a9Jjf— Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 26, 2022

El día de ayer Shakira publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se veía a su mamá besando a su papá. El señor de 91 años se veía en la cama de hospital con una bata y varias fuentes cercanas a la familia dicen que el papá de la intérprete de “Ojos Así” y “She Wolf” está respondiendo favorablemente y que la familia se encuentra más tranquila. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Por lo pronto, les dejamos el último videoclip de Shakira con Ozuna que refleja el dolor que vivió la cantante colombiana con su separación. La canción se llama “Monotonía” y ha sido todo un éxito en las plataformas digitales de reproducción musical.

