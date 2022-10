Clara Chía no convive con los hijos de Shakira: La mujer de la foto era la madre de Piqué

Clara Chía no convive con los hijos de Shakira, la mujer de la foto era la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu. Así lo confirmó la propia Lili Estefan a semanas de haber tenido en su propio show, ‘El Gordo y la Flaca’, la exclusiva de la supuesta relación de la novia del futbolista con Milan y Sasha.

Hace unos días, el reconocido paparazzi Jordi Martin, colaborador de ‘El Gordo y la Flaca’, compartió con el show de las tardes de Univision unas imágenes en donde se veía a Piqué, Milan, Sasha y una mujer rubia de espaldas jugando al fútbol, en la casa familiar que alguna vez compartieron con Shakira, y de la que se mudaron en el 2018.

Según Martin confirmó en ‘El Gordo y la Flaca’ la mujer de la foto era Clara Chía, que él vio cómo convivían y eran muy cariñosos con la nueva pareja de su padre, y que esto tendría de hecho muy molesta a la cantante.

Sin embargo, Lili Estefan aseguró en el show que ella podía confirmar que Milan y Sasha no convivieron, ni conviven aún con la nueva pareja de Piqué, y que la mujer que se ve en las fotos con los niños y el futbolista no es Clara, sino Montserrat Bernabeu.

Como podrás ver a continuación, la mujer que está de espaldas tiene el mismo look de cuerpo y cabello que la madre de Piqué, es más delgada que Clara, y tiene el corte de pelo más corto y un poco más oscuro.

Aunque sí tienen un parecido y eso pudo haber hecho que Martin se confundiera, ya la propia Lili aclaró con no lo es. Mira la siguiente foto, en épocas menos tormentosas donde Piqué compartió una foto junto a su madre, su padre y Shakira en un viaje por Barranquilla, Colombia.

Aunque las de estas imágenes no sea Clara Chía, ¿han convivido los pequeños con ella? Según lo que pudimos averiguar sí y no. Es decir, en el pasado habrían estado en un mismo lugar, pero en reuniones de la compañía de Piqué donde su actual pareja trabaja y él ha llevado a sus hijos. Sin embargo, no lo habría hecho cómo ‘la novia de su papá’, y menos después de la controversia.

