Thalía le arranca las extensiones a Lili Estefan y anuncia ‘Psycho Bitch’

¡Se acabó la espera! Thalía anunció su regreso a la palestra musical. Apesar de estar muy enfocada en el trabajo que esto le ha tariado, no deja de lado la diversión y menos si se trata de su amiga del alma, la conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, a quien le jugó una broma al arrancarle las extensiones.

Todo parece indicar que este nuevo tema musical de Thalía permitirá que la fanaticada vuelva a verla tan sensual y dominante como en los noventa. ?Psycho Bitch? es el nombre del sencillo al que la mexicana ya se ha encargado de hacerle bastante promoción, aunque su lanzamiento oficial está pautado para el próximo viernes 28 de octubre.

Además, en estos clips de escasos segundos se estaría confirmando que Thalía regresó a la temática electrónica con pop, como siempre abordando temas de empoderamiento.

?Soy un poco impredecible?, escribió la intérprete junto al adelanto que publicó en su perfil de Instagram, consiguiendo entonces cientos de comentarios de los seguidores que llevan bastante tiempo esperando nueva música.

A los cientos de emojis de fuego, cara enamorada y cara sorprendida, le acompañan halagos para la intérprete de Marimar, Thalía, como estos: ?Daleeee?, ?Qué’, sácalo ya?, ?Qué ansiedad!, ?Masa Latina?, ?Venga mi reina?, ?La mejor noticia en mucho tiempo?, ?wow, qué genial!?.

Más adelantos se suman al estreno de ?Psycho Bitch? y la portada ya comienza a dar vueltas por TikTok; otra red social en la que Thalía reúne más de 11 millones de seguidores. @thalia Tod@s tenemos un lado Psycho? Cual es el tuyo? ?? ? Psycho B**ch – Thalia

La amistad de Thalía y Lili Estefan traspasa fronteras

En infinitas oportunidades, la presentadora y la cantante se han dejado ver juntas, no solo por trabajo, sino por compartir una amistad que deja su complicidad en evidencia. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Hace unas semanas Thalía celebró su cumpleaños número 51 y a la cena cumpleañera asistió Lili Estefan, quien estuvo sentada a su lado toda la noche. @thalia #UnlimitedHPInk SORPRESA! Que cena cumpleañera más fantástica! Gracias gracias gracias !!!!??????? ? dance(256762) – TimTaj

A través de las redes sociales parte de este encuentro se hizo viral y es que las famosas protagonizaron un divertido momento que no ha tardado en difundirse.

Mientras se grababan tipo selfie, bailando frente a la cámara, la intérprete de ?No me acuerdo? le arrancó las extensiones a la presentadora de El Gordo y La Flaca. ?Mi flaca bella nunca se esperó esto?, escribió Thalía. Por su parte, Lili se tomó el juego con la mejor de las actitudes. @thalia Mi flaca bella nunca se espero esto ??? ? Marimar – Thalia

Sigue leyendo:

Lili Estefan y Thalía salen en lancha para una aventura extrema por las playas de Miami

Thalia pone a jugadores de los New York Mets a hacer el ?challenge? de Marimar

Thalia usa traje de baño de Cheetos para celebrar 28 años de ?Marimar? en Instagram

¡Hasta arriba! Lili Estefan muestra los piernones con un vestido mínimo

Destruyen a Thalia por no ir al funeral de su abuelita y alaban a Laura Zapata por acto con mariposas

A Lili Estefan se le abrió el vestido y terminó mostrando de arriba y de abajo desde Mykonos

Lili Estefan casi muestra más que las piernas desde balcón en Madrid, España

Thalia se moja en el baño y trabaja desde la tina ¡su próximo disco!