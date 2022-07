Thalia usa traje de baño de Cheetos para celebrar 28 años de “Marimar” en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante y actriz mexicana Thalia anda de celebración en celebración. Hace poco fue su aniversario de bodas con Tommy Mottola, para el cual se convirtió en Cenicienta en Instagram. Pero ahora celebra los 28 años desde que estrenara la exitosa telenovela mexicana “Marimar” de una manera muy particular: vistiendo un traje de baño de Cheetos.

Como buena mexicana le gusta el picante y si además tiene simpatía, belleza y talento, pues se convierte en la mujer mexicana perfecta. Hablamos de Thalia, quien no puso reparo en hacer gala de su buen humor y presumir su cuerpazo a los 54 años con un traje de baño muy sexy de Cheetos. Además hace alusión a los 28 años de su famoso personaje “Marimar”. Telenovela que ha sido traducida en más de 6 idiomas y que se ha visto en casi 34 países. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Fue en 1994 cuando se estrenó “Marimar” por Televisa. Ahí Thalia interpreta a una joven que viía en una choza muy humilde cerca del mar. La misma era criada por sus abuelos, tenía muy poca educación pero un gran corazón. Siempre la acompañaba un perrito de nombre “Pulgoso“. Con el tiempo llega a conocer a un hombre que no la quería en principio, pero que al final terminó enamorado hasta los huesos de la protagonista.

Esta fue una de las telenovelas que hizo que Thalia fuese reconocida en muchos países junto a uno de los protagonista de la misma, Eduardo Capetillo. Pero además surgieron muchos rumores alrededor de la misma. Uno de ellos era que Capetillo temblaba cuando le tocaba besar a Thalia, ya que apenas comenzaba su noviazgo con Bibi Gaytán. Otro de ellos es que la mexicana tenía que ponerse salchichas en la cabeza para que “Pulgoso” le prestara atención y así poder grabar las escenas. View this post on Instagram A post shared by Conexão Thalia Brasil 🇧🇷 (@conexaothalia)

Sin duda toda una experiencia y toda una vida dedicada al arte desde que Thalia estreno “Marimar”. Hoy, casi 30 años después, la mexicana sigue teniendo la misma energía y una belleza insuperable. Todo un orgullo mexicano que ha sido reconocido por el mundo entero.

