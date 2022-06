Destruyen a Thalia por no ir al funeral de su abuelita y alaban a Laura Zapata por acto con mariposas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de mucho batallar con su salud, la abuelita de Thalia, Eva Mange, murió el pasado viernes a los 104 años. Durante el fin de semana se llevó a cabo el funeral. Mientras Laura Zapata rindió un hermoso homenaje a la señora y las redes sociales la alababan, su hermana padeció todo lo contrario. A la intérprete de “Marimar” la destruyeron por no hacer acto de presencia.

“A ella solo le importa el dinero”, “Tanto que llora a la abuelita y ni siquiera fue capaz de venir”, “Al final, Laura Zapata demostró tener más corazón”, “Como si no tuviese lana para agarrar su avión privado”, “Su agenda de videos para internet no se lo permiten…”, fueron de parte de los fuertes comentarios y críticas que recibió la actriz mexicana Thalia por no asistir a los actos funerarios de su abuelita. Si embargo, para Laura Zapata fue lo opuesto.

A la también actriz y cantante le alabaron el amor con el que se despidió de su abuelita y todo lo que luchó por su salud hasta los últimos momentos. Aunque Laura Zapata no había hecho declaración alguna sobre su hermana hasta el momento de cierre de esta nota sobre su hermana Thalía, sus seguidores sí. “Solo tú merecías estar ahí porque luchaste por la salud de tu abuelita”, “Qué mejor manera de despedirse que volando mariposas“, “Pobre señora hasta el final sola con la salud de su abuela”, fueron algunos de los comentarios que alababan a Laura Zapata.

El pasado viernes la abuela de Thalia y Laura Zapata falleció a la edad de 104 años por causas naturales y que no habrían sido en principio una consecuencia directa del maltrato y la negligencia que sufrió hace dos años en la residencia para mayores donde vivía. Este domingo se celebró el funeral la señora Mange en Ciudad de México antes de proceder a la cremación de sus restos mortales para cumplir su último deseo, porque la anciana había dejado claro que no quería ser enterrada debido a su miedo a encontrarse a solas en la oscuridad. La gran ausente fue Thalía, quien se despidió de su abuela a través de Instagram aplaudiendo la fortaleza que mostró hasta el último de sus días para describirla como “un titán inamovible”. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Laura Zapata, como ya dijimos, no quiso dar ninguna explicación acerca de los motivos por los que su hermanastra no pudo asistir al servicio religioso, limitándose a responder con un escueto “pregúntenle a ella” cuando los reporteros se le acercaron a la salida del cementerio para darle el pésame y cuestionar si se esperaba a Thalía. Por sus palabras y el tono tan cortante que utilizó, parece que entre ambas mujeres ha vuelto a producirse un distanciamiento por motivos que solo ellas conocen.

El cuidado de su abuelita enfrentó a Laura con Thalía, a quien la primera reprochaba que no acudiera a visitar a la anciana más a menudo y que no se interesara por ella. Sin embargo, en 2021 dejaron de lado sus diferencias tras descubrir a la anciana en unas condiciones inhumanas en la residencia donde la habían ingresado creyendo que recibiría los mejores cuidados posibles.

Tras el funeral, en el que Laura Zapata estuvo acompañada en todo momento por su hijo y varios amigos cercanos, ella organizó un homenaje a la señora Eva Mange liberando 104 mariposas en honor a cada año de vida que cumplió: “Abuela chula, vuelta alto, mi reina santa. Dios te bendiga, gracias por todo”, le dijo como despedida. Ya voló mi amada abuela 🕊Eva🕊buen viaje de regreso a la casa del Señor, te amo y celebro tu nueva vida…🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/Vxl5wgbEZH— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 25, 2022

Sigue leyendo:

Te contamos los detalles sobre el velorio de Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata

Te contamos cuales celebridades expresaron sus condolencias a Thalia y Laura Zapata por la muerte de su abuela

Laura Zapata explota contra Pepillo Origel tras comentario insensible sobre hospitalización de abuelita Eva Mange

Laura Zapata revela que Thalía vive con fuertes dolores debido a la enfermedad de Lyme