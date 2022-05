Laura Zapata revela que Thalía vive con fuertes dolores debido a la enfermedad de Lyme

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Laura Zapata reveló que su hermana Thalía continúa pasando días complicados debido a la enfermedad de Lyme que le fue diagnosticada hace 13 años, y que, a pesar de no tener cura, ella lucha todos los días para sobre ponerse y salir adelante.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz y productora compartió que Thalía sigue bajo tratamiento médico debido a la enfermedad de Lyme que inició con una picadura de garrapata, y que se caracteriza por atacar las articulaciones del sistema nervioso y el corazón. Pero es gracias a la disciplina de la cantante que ha logrado continuar con su vida, a pesar de enfrentar fuertes dolores que en ocasiones le impiden moverse con normalidad.

“A veces se siente mal, me dice: ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo‘. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice: ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar‘. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio“, explicó durante la entrevista que fue compartida por el programa ‘Hoy’.

Pero ha sido gracias al amor que siente por sus hijos que continúa luchando por mostrarse fuerte y no rendirse ante los crueles padecimientos.

“Con sus hijos, ella deja a sus hijos en la escuela, ella recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente de sus hijos, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término, y además ella se atiende muchísimo, está guapísima”, añadió a sus declaraciones.

Laura Zapata también recordó que la cantante no es la única en su familia que ha padecido esta enfermedad, pues al igual que Thalía, su mamá, la señora Yolanda Miranda Mange, vivió con este mismo sufrimiento por lo que tenía que tomar grandes cantidades de medicamento y lamentó que hasta el momento la ciencia siga sin encontrar una cura.

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. (Thalía) está llevando su enfermedad y lucha. Ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”, añadió.

