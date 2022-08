Thalía recrea su personaje de Marimar con el vestuario original y luce idéntica 28 años después

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Thalía sigue revolucionando las redes sociales y una vez más sorprendió a sus seguidores recreando su inolvidable personaje “Marimar“ 28 años después de su lanzamiento, pero sin duda lo que terminó por conmocionar fue que sigue luciendo idéntica.

La telenovela con este mismo nombre fue lanzada en el año 1994 por Televisa llegando a marcar la memoria de millones de fanáticos en varios países, por lo que en honor a ellos la actriz se volvió a vestir como la “costeñita” más querida de la televisión.

Tras el revuelo que provocó recientemente con su #MarimarChallenge, Thalía recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un video en el que mostró paso a paso su increíble transformación, empezando por el momento en que sacó de sus pertenencias el icónico vestido desgarrado que utilizó durante las grabaciones del melodrama.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, expresó la también cantante.

En la grabación que una vez más arrasó con más de un millón de reproducciones en tan solo una hora de su publicación, destacó que más de dos décadas después Marimar sigue conquistando corazones y audiencias en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje, por lo que es todo un honor seguir recibiendo el cariño de su público.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables“, agregó durante el clip, se le vio peinarse tal como lo hizo durante el tiempo que grabó la historia al lado de Eduardo Capetillo, además de usar maquillaje para dar un tono bronceado a su piel, para después usar el vestido deshilado y con un parche en la parte trasera, tal como lució a lo largo del melodrama.

Finalmente, ya completamente transformada en Marimar, Thalía reapareció a la orilla del mar disfrutando de la arena y el sol, llegando a lucir prácticamente idéntica que hace casi tres décadas.

“Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos auto bronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar”, sentenció antes de asegurar que es una verdadera fortuna poder compartir tantas emociones con quienes vieron la telenovela y las nuevas generaciones que actualmente la siguen en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

