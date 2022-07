Laura Zapata niega haber exhibido a Thalía por no ayudarla con los gastos del funeral de su abuela

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 24 de julio Laura Zapata realizó una misa para recordar a su abuelita, Eva Mange, a un mes del fallecimiento, donde aclaró que no existe ningún problema con su hermana Thalía y que tampoco la exhibió por no ayudarla con los gastos del funeral.

Doña Eva Mange murió el pasado 25 de junio a los 104 años, pero pocos días después, se dio a conocer que Thalía no habría ayudado a su hermana con los gastos del funeral, lo que provocó tremenda polémica. Sin embargo, Laura Zapata compartió ante los medios de comunicación que se dieron cita en la iglesia de San Agustín, en la Ciudad de México, que no existe ningún tipo de problema con la esposa de Tommy Mottola.

“De alguna manera desgraciada y desafortunadamente siempre hay personas que quieren sacar notas de una cosa tan dura y tan difícil, de ninguna manera, absolutamente no, yo soy la que no he presentado, yo soy la que no le he dicho: ‘fíjate que gasté tanto, ¿cómo lo hacemos?, ¿o no lo dividimos o qué hacemos?'”, explicó ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’.

Un mes de haberse ido mi amada Abuela. Que difícil estar sin ella. QEPD 💐💐💐 pic.twitter.com/TtVBxainiG — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) July 24, 2022

La actriz y productora destacó que siempre contó con el apoyo económico de su hermana para cubrir una parte de los gastos de su abuela, pero de ninguna manera la mantuvo ya que ella ha trabajado y no depende del dinero que le enviaba.

“Ella cooperaba, fue muy puntual siempre en su propuesta económica, pero quiero decirles que no me mantiene, que no vivo de ella, que no sé hacía al cien por ciento cargo de todos los gastos, porque qué barbaridad… entonces piensan que toda mi carrera pues es del aire. Eso lo dicen las personas mantenidas, que nunca han trabajado y que no saben que cuando uno trabaja tiene una remuneración, ya quisiera parar eso“, expresó de manera contundente.

Finalmente, la villana de las telenovelas reveló el lugar en el que podría depositar las cenizas de su abuelita.

“Mi abuela quería estar en una iglesia, en la Catedral, porque como ella trabajó en Palacio Nacional, se cruzaba esos 30 años que trabajó en Palacio Nacional, se cruzaba a oír misa a la Catedral, entonces ella me decía que quería quedar en la Catedral. Estoy tratando de hacer todo ese movimiento para poder llevar a los tres cuerpos ya”, puntualizó.

También te podría interesar:

–Laura Zapata señaló a Thalía por no darle “ni un peso” para el funeral de su abuelita Eva Mange

–Destruyen a Thalia por no ir al funeral de su abuelita y alaban a Laura Zapata por acto con mariposas

–Laura Zapata rinde emotivo homenaje su abuelita, Eva Mange, previo a recibir la urna con sus cenizas