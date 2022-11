Gerard Piqué y Shakira no se dirigen la palabra al encontrarse en el juego de su hijo

A unas semanas de revelarse detalles del acuerdo al que llegaron tras su separación, Shakira y Gerard Piqué volvieron a coincidir en un juego de béisbol de uno de sus retoños, pero esta vez no cruzaron ni las miradas. Al menos eso es lo que dice la agencia Europa Press, quien fue testigo del incómodo encuentro entre ambos famosos en un campo deportivo.

Según la publicación, todo ocurrió este sábado y el primero en llegar al lugar del juego fue Piqué acompañado de su padre y un amigo. Después llegó la cantante, quien únicamente iba con su inseparable hermano Tonino y, aunque no se dieron ni el saludo, estuvo claro que ambos tenían un solo objetivo y era disfrutar el momento con su primogénito. Incluso, mencionó también la agencia, la cantante asistió de muy buen ánimo que hasta se tomó fotos y saludo a todo aquel que se le acercó.

Minutos después del incómodo encuentro, Pique salió del lugar acompañado de su hijo menor para regresar momentos después sin el pequeño y hablando por teléfono. El futbolista tampoco se habría inmutado ante la presencia de medios de comunicación, pero tampoco tenía mucho de qué preocuparse, ya que esta vez no lo acompañaba su actual novia, Clara Chía.

Los videos compartidos por la agencia de noticias, durante el encuentro de béisbol Shakira estuvo de lo más animada y alentando al equipo de su hijo, tal como hace una semana. Sin embargo, quien no estaba muy contento que digamos era Piqué, ya que se la pasó todo el juego apartado de la gente, sentado y mirando el celular de vez en cuando. Una vez terminado el encuentro, ambos famosos bajaron al campo para acompañar a su hijo mayor.

Pero, tal parece que después del acuerdo de separación todo terminó peor entre los dos, ya que la ex pareja no se saludó ni se miró en ningún momento. Incluso, indicaron los videos y textos del medio europeo, todo el tiempo evitaron mirarse, aunque no se libraron de salir en la misma foto.

También te pueden interesar:

–Gerard Piqué habría sido víctima de un obsceno gesto por parte de Shakira durante el partido de uno de sus hijos (Video)

–Confirman que Shakira y Piqué venderán la mansión que fue su nidito de amor por varios años

–Gerard Piqué es sorprendido en su faceta más romantica con Clara Chía Martí

–Shakira desiste y ya no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022