Shakira desiste y ya no cantará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Muchas cosas no han comenzado a salir bien de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Una de ellas la Inauguración del Mundial, la cual tenía previsto tener grandes artistas, pero esto no quedo más que en un mero sueño.

La última en bajarse de este magno evento fue Shakira, quien era parte del elenco que estaría en esta justa deportiva para cantar sus éxitos, y de último momento habría desistido la invitación.

Según las fuentes consultadas por varios medios internacionales, la colombiana iba a estar en la ceremonia de ceremonia inaugural del mayor evento deportivo del mundo. Pero parece que hay cambio de planes y esto si no estaba en la agenda.

La ex pareja de Gerard Piqué, tenía decido dar la cara en el evento que se celebrará el próximo domingo 20 de noviembre, pero las críticas que se han hecho hacia la celebración del Mundial en Qatar, ponen en duda su participación. Artistas como Dua Lipa o Rod Stewart han declinado la invitación por la postura que tomo el país con la comunidad LGBTQ+.

Por ese motivo, la presencia de Shakira en el Mundial de Qatar fue criticada en redes sociales, debido a la polémica que rodea el evento en el país. Según ‘El programa de Ana Rosa’, la cantante colombiana no actuará en la ceremonia, cambiando de decisión a pocos días del comienzo del evento deportivo.

La que llevo la información sobre la ex de Gerard Piqué, fue la periodista Adriana Dorronsoro: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”, dijo periodista del programa de Telecinco a sus compañeros.

En la mesa de “El programa de Ana Rosa” se pide que se aclare más su situación, hasta el punto que sea la propia Shakira quien ponga luz a si actuará finalmente o no en la inauguración del Mundial de Qatar 2022: “Su nombre estaba como artista invitada, ahora tendrá que mandar un comunicado para explicarlo todo, no vale con lo que diga el entorno”.

