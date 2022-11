Mientras Shakira y Piqué ventilan su odio, sus hijos se abrazan en medio y conmueven al mundo

El paparazzi Jordi Martin una vez más mostró a través de un video que Shakira y Gerard Piqué no pueden estar ni a unos pocos metros de distancia el uno del otro. Mientras ellos denotaban el desprecio que sienten en pleno juego final de béisbol de su hijo Milan, el mismo con su hermanito Sasha se abrazan y demuestran que, aún en los momentos más tristes, están el uno para el otro.

Milan se despedía de su equipo en un juego final y de sus amiguitos. Muy conmovido el mismo explotó en llanto mientras Shakira trata de animarlo a él y a todos sus compañeritos dejando claro que son los ganadores: “De toda Catalunya”, como expresó la cantante. Gerard Piqué estaba expectante apenas a unos metros de distancia y sin intervenir mucho en lo que sucedía. Pero lo importante fue que Sasha no dejó a su hermano solo llorando y lo abrazó.

Por supuesto esto ha conmovido al mundo porque no sólo es un adiós de Milan a su equipo de béisbol, las imágenes que logró capturar Jordi Martin hablan de cómo el amor entre estos hermanos se sobrepone a las diferencias y el odio que pueda existir en este momento entre sus padres Shakira y Piqué.

Señalan a Shakira de agredir a Piqué

Aunque no sea físicamente, muchos medios en el mundo han mostrado un supuesto gesto de la intérprete de “Ojos Así”, “Te Felicito” y “Monotonía” en el que hace una grosería con su dedo medio y voltea a ver en dirección a la otra grada donde se encontraba el ex jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

Aunque ella disimula que tiene algo en el ojo, son varios los que aseguran que ese gesto obsceno iba con su ex. Esto surge después que se viralizaran durante el fin de semana unas imágenes de Gerard Piqué siendo caballeroso y sostenido la bolsa de su nueva novia, Clara Chía Martin. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

No hay duda que las cosas entre estos están cada vez peor, pues en vez de parecer que llevan una relación en paz por el bienestar de sus hijos, se distancian ante los ojos de ellos, de sus amigos y del mundo entero.

Lo que sí es cierto es que Piqué avanza en su retirada y Shakira en éxitos musicales. No sólo ha cosechado varios premios y nominaciones sino que el tema que habla de su relación con el catalán, Monotonía sigue batiendo récords de reproducciones en las plataformas digitales de música.

Sigue leyendo:

Thalia aclara su rivalidad con Shakira en evento del Latin Grammy 2022

Pillan a Shakira llorando con amigas en Barcelona mientras Piqué y Clara Chía viajaban

Acuerdo de Shakira y Piqué: ¿qué dice y quién se queda con qué?

Shakira y Piqué emiten comunicado oficial y anuncian acuerdo legal