Shakira muestra el sostén y se supera a sí misma en Spotify con Session 53 de Bizarrap

Shakira lanzó otro derechazo contra su ex Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martin en la Music Session #53 con el rapero argentino Bizarrap. Además de dejarse ver aguerrida y muy sensual a la mostrar su sostén violeta, también rompió su propio récord de arrancada en Spotify y apenas son horas lo que lleva el tema online.

Ya a las primeras 6, la Sesión 53 de Bizarrap y Shakira tenía 19 millones de reproducciones en la plataforma digital Spotify. De esta manera su tema anterior, Monotonía, en el cual también le daba hasta con el balde a Piqué, también pasa al segundo lugar en reproducciones en menos de doce horas de estrenado. Recordemos que esa misma canción fue la que destronó Titi Me Preguntó de Bad Bunny al momento de su lanzamiento.

We did it Joe.



Shakira has broken her own record afuckingain and surpassed Monotonia.



It's been only 6 hours and it's already 19M+ views.



Come for Shakira it's gon cost ya. pic.twitter.com/mVLLmAup1S — Asandé (@kewchiy) January 12, 2023

Lo cierto es que Shakira se muestra en el video de la Session #53 mucho “armada”, segura y sobro todo repuesta de la ruptura con el ex central del FC Barcelona. Mismo que horas antes había dejado en Twitter un mensaje con emojis de circos y payasos. Esto después que la colombiana lanzara un grito de guerra de esta nueva canción como parte de la promoción de la misma: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú“. 🎪🎠🤡🎡— Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Pero esa sería sólo la cereza del pastel que le tenía preparado la intérprete de Ojos Así y Me Enamoré a Gerard y Clara. “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Claramente tiene cara de buena persona, pero no lo es”, “Yo valgo por 2 de 22” y “Me dejaste la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, es arte de lo que dice Shakira mientras abre su cabello en dos para dejar a la vista su sostén violeta. View this post on Instagram A post shared by Shakira Forever (@shakfan.forever)

No cabe duda que, como dice ella, facturará y además se anota más récords, más reproducciones y seguramente muchos temas que están por venir. Esto sin mencionar que superarse a sí misma en estrenos es una cachetada con guante blanco a sus momentos de dolor.

En cuanto a Piqué, se supo que estuvo pasando el inicio de año con sus padres y con Clara Chía en Cantabria. Las fotos fueron tendencia por varios días en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Del viaje de Shakira a Miami con sus hijos Milan y Sasha, varios medios españoles afirman que está en “veremos” pues la condición de su papá no es la más estable. En principio, se dijo que William Mebarak de 92 años viajaría al estado de Florida en aeroambulancia y ahora, supuestamente le habrían dicho que no era recomendable. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Hasta el momento del cierre de esta nota, el departamento de comunicaciones de Shakira no había emitido ningún comunicado oficial al respecto.

