Shakira lanzará nueva canción con todo e indirecta incluida: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

Shakira ha vuelto con fuerza y de qué manera tras la separación con Gerard Piqué, luego de 12 años de relación y dos hijos en común.

Esta vez la cantante colombiana causó gran alboroto por misteriosos mensajes con los que revelaría la fecha de un nuevo lanzamiento y, de paso, enviaría una indirecta a su expareja.

En medio de los escándalos de Gerard Piqué, la barranquillera ha sumado éxitos con sus canciones “Te Felicito” y “Monotonía” en las que hablaría de su relación y cómo es que se desgastó hasta llegar a su fin.

Fueron estas melodías las que la colocaron de inmediato en el mapa y le ganaron el total apoyo de sus fanáticos en todo el mundo tras su ruptura.

Ahora todo indica que prepara un nuevo lanzamiento, pues a través de una cuenta oficial en Twitter se lanzó un misterioso mensaje con la fecha 11 de enero de 2023.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

“Una loba como yo no está pa’ lobos como tú”. Con ella no sólo hace referencia a la canción “Loba” de 2009, también sería una fuerte indirecta para el exfutbolista español según medios y fanáticos.

Aunque la cantante no ha dado más declaraciones, esto se confirmaría luego de que fuera compartido en la cuenta oficial de Sony Music y con un video en el que Shakira se emociona al mencionar este número: “Once, número once. No puedo creerlo. Increíble”.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos externaron su emoción al señalar que la cantante “está de regreso”. La intérprete de “Ojos así” no ha dado más detalles sobre su ruptura con Gerard Piqué. January 11… We can’t believe it, amazing! 💥 pic.twitter.com/ZArg9jVuVo— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Sin embargo, es a través de la música en donde ha externado más de sus sentimientos al respecto. También, ha compartido emotivos mensajes en sus redes sociales que también fueron tomados como indirectas para Gerard Piqué.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando” SHAKIRA

Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano… pic.twitter.com/kUBhGj2cUD— Shakira (@shakira) January 1, 2023

