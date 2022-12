Shakira ya tiene fecha para irse a Miami. Sus padres irán en aeroambulancia

La cantante colombiana Shakira ya concretó el acuerdo con el padre de sus hijos Gerard Piqué. Después que ambos ni se toparan en la corte y firmaran en salas separadas el documento en el que el jugador del FC Barcelona le autoriza a su ex pareja poder irse a vivir con sus hijos a Miami, se han dado a conocer detalles del acuerdo como la fecha exacta en que la colombiana dejará Barcelona.

Shakira se va el 7 de enero. Es decir justo el día después de Reyes en España. Uno de los más importantes en la región ibérica porque es cuando los niños reciben sus juguetes. Además, también se conoció que su papá, William Mebarak viajará en aeroambulancia hastra Florida junto a su esposa.

Recordemos que el papá de Shakira se cayó. Eso le trajo como consecuencia unos coágulos que tuvieron que extraerle mediante una cirugía. A pesar de las complicaciones de salud, se ha mantenido fuerte y recuperándose poco a poco. Aún así, la intérprete de Monotonía y Te Felicito hará lo que sea necesario para que sus padres puedan dejar España con todas las atenciones posibles.

Por su parte, el abogado de Gerard Piqué también habría ofrecido detalles de las exigencias del futbolista catalán como que los niños puedan pasar tiempo con la pareja del mismo, Clara Chía Martin.

Shakira y su entrenador de surf

En cambio sus éxitos musicales van viento en popa. Te Felicito fue todo un hit y Monotonía, ni hablar. El tema rompió récord de arranque cuando fue estrenada e incluso llegó a pasar el récord de El Apagón de Bad Bunny al momento del lanzamiento. Les dejamos el videoclip que hizo Shakira en colaboración con Ozuna y que lleva ya 124 millones de reproducciones acuukadas hasta el momento de cierre de esta nota.

