Shakira anuncia en sus redes sociales una colaboración con el DJ Bizarrap

Todo está listo para que el 11 de enero se estrene la colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el DJ argentino Bizarrap, pues hicieron uso de sus respectivas cuentas de Instagram y publicaron una fotografía que los muestra a ambos (ella usando un conjunto de color rosa y una blusa verde).

Anteriormente se dio a conocer en un tuit la imagen de una pancarta que muestra la frase “una loba como yo no está pa’ tipos como tú” junto con la fecha 11/01/23. Las sesiones musicales de Bizarrap con otros artistas son conocidas por incluir letras dirigidas directamente a otra persona (como la que hizo con Residente en contra de J Balvin), por lo que muchos atribuyen que ahora su colaboración con Shakira haría alusión a la separación de ésta con Gerard Piqué.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 🐺 ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

También como parte de la promoción del tema (que promete causar polémica) Shakira apareció en un breve video recordando a sus fans la fecha del 11 de enero y diciendo: “11, número 11, no puedo creerlo, increíble”. January 11… We can’t believe it, amazing! 💥 pic.twitter.com/ZArg9jVuVo— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

