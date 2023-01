Los memes humillaron por goleada a Gerard Piqué luego del estreno del tema de Shakira en colaboración con Bizarrap

Como ya se ha hecho costumbre, los últimos lanzamientos musicales de Shakira están cargados de indirectas para Gerard Piqué y así el exfutbolista español vuelve a ser el blanco de las burlas y los memes a través de las redes sociales.

Y es que al parecer la infidelidad de Piqué con Clara Chía Martí a Shakira, ha sido un tema complicado de olvidar para la cantante colombiana, que sin embargo ha sabido sacarle provecho al asunto con controvertidas letras cargadas de indirectas para el exfutbolista del Barcelona. Con frases compuestas por el nombre de su ex, Shakira sorprendió al mundo por una nueva faceta muy creativa.

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión“, fue la primera frase emblemática del nuevo sencillo de la cantante colombiana. “Hace rato yo debí botar ese gato, una loba como yo no está pa novatos“, continúa.

“Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique“.

Acá les dejamos los mejores memes y como suele suceder en los últimos lanzamientos de Shakira, el protagonista es Gerard Piqué. Haciendo un análisis sintáctico y morfológico de la letra de la canción de Shakira y Bizarrap.

RIP PIQUÉ pic.twitter.com/bplRHiJzkr— Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 12, 2023 Shakira saliendo del estudio de Bizarrap después de acabar con piqué y clara en 3:37 minutos pic.twitter.com/rXYgyAqXMs— Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) January 12, 2023 Vi este meme y en serio a Shakira, aparentemente, le ha dado más duro que a Piqué. pic.twitter.com/O4IPrB14l9— Julián Gómez (@Patan_DeAcero) January 11, 2023 Resumen de la historia de Shakira y Piqué pic.twitter.com/BYxjUHFcy1— MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) January 11, 2023 El CM de la agencia esperando la reacción de Shakira y Piqué para usarlo como meme: pic.twitter.com/UZbFwMa3fn— 85 Marketing Digital (@85marketing) January 11, 2023 Este meme resume la nueva canción de @shakira con @bizarrap jajaja patética mujer dolida porque la dejaron por otra jajajaja 😂😂😂 pobre Shakira , gerard pique hizo bien en botar a esta loca 🤮 pic.twitter.com/87u3KlhmpZ— Lenin Leal (@leninleal1973) January 12, 2023 Se filtran las primeras imágenes de Piqué después de escuchar el temazo de Shakira con Bizarrap pic.twitter.com/CPveDQ7rkS— Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) January 12, 2023 Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3— EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023 Shakira hoy en el Bizarrap hablando de Pique: pic.twitter.com/oTFRimjtrP— Martin (@Martinmlendez1) January 11, 2023

