Gerard Piqué le dio un regalito estético a Clara Chía

Aunque parece ser todo un hecho que Clara Chía se fue unos días a casa de sus padres dejando a Gerard Piqué solo en su apartamento, varios medios han reseñado que el ex de Shakira le dio un presente a su nueva novia para mantenerla “contenta”.

El catalán parece haberle pagado a Clara Chía un arreglito en los labios. Esto según indicó el reportero del El Gordo y La Flaca en Barcelona, Jordi Martin. “A Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos…”, fue el mensaje que le mandó directamente al ex futbolista del Barça. Además que hizo fuertes denuncias de Piqué sobre los proyectos que hizo independientemente del equipo y de los cuales Martin asegura fueron todos un fracaso empresarial.

Recordemos que la joven de 23 años ha sido duramente criticada. En principio se dijo que se parecía a Shakira. Después su cabello también ocupó los titulares: “Lo tiene seco y feo”. Ahora los labios de la novia de Gerard Piqué están en la boca de muchos. Pero no sólo eso, sino el hecho que el padre de los hijos de Shakira haya pagado por el arreglito estético.

Shakira triunfa mencionado a Clara Chía

La BZRP Music Sessions #53 se volvió el hit número 1 en Spotify y en Youtube. Esto sin mencionar sus récords de arranque. Las frases no han sido pocas y muy lapidarias: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Yo valgo por 2 de 22” y “Una loba como yo no está para novatos, una loca como yo está pa’ tipos como tú”.

Por supuesto, los paparazzis no han dejado de perseguir a Clara Chía para buscar reacciones. Pero ha sido imposible y además la también trabajadora de la empresa Kosmos de Piqué, se fue a casa de sus padres a “esperar que baje la tormenta”. Misma que parece no cesar, pues la intérprete de “Hip’s Don’t Lie”, “Waka Waka” y Monotonía” sigue sacando canciones basadas en esta separación y sobre todo convirtiéndolas en éxitos imparables.

