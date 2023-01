Gerard Piqué y Clara Chía estarían en crisis debido a una frase de la canción de Shakira con Bizarrap

La polémica de Shakira y Gerard Piqué no se detiene y ahora se ha dado a conocer que el ex futbolista y fundador de la Kings League estaría atravesando una crisis con Clara Chía debido a una frase de la sesión #53 del productor Bizarrap en compañía de la cantante colombiana en donde le suelta de todo al futbolista español que ganó de todo con el FC Barcelona y su selección.

“Yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques“, es la presunta frase de la discordia y la cual ha hecho enfadar a Clara Chía, a tal punto dicen que de querer terminar la relación, pues es una frase que invita a pensar que el ex Barcelona le suplicó a Shakira, un hecho que hubiera podido haber volteado todo y hacer retroceder a Piqué en sus intenciones amorosas.

Según informó la periodista española, Laura Fa, Clara Chía se habría dado cuenta que quizás Gerard Piqué habría tenido dudas a la hora de dejar a la cantante colombiana Shakira, hecho que llevó a la joven de 22 años a dudar un poco de su actual relación con el presidente de la Kings League.

Estos rumores se unen a los publicado hace pocos días por el diario El Español que apunta que la nueva novia de Piqué no estaría viviendo en el apartamento que habría dispuesto el ex futbolista para hacer vida con su actual pareja, sin embargo otros afirman que es una estrategia para evitar a las presuntas de la prensa.

Entre todas estas especulaciones, lo único cierto es que la colaboración de Shakira y Bizarrap ya llegó hasta el día de hoy a 148 millones de visualizaciones y Gerard Piqué sigue contento ante los convenios con marcas como Casio y Twingo las cuales han sacado petróleo de la situación.

