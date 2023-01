Shakira le envía mensaje público a Erika de La Vega en Instagram

Shakira y Gerard Piqué han divido el mundo entre los que apoyan a la colombiana y los que defienden al ex jugador del FC Barcelona y a su nueva novia Clara Chía Martin. Además, él éxito de la Music Sessions 53 con Bizarrap ha hecho que muchos tomen posición y también ventilen parte de las batallas que han sufrido a nivel de corazón. Tal es el caso de la animadora y presentadora Erika de La Vega.

La venezolana habló de cómo la música fue su acompañante durante procesos duros por los que atravesó con su madre cuando se separó de su papá. Para sorpresa de muchos, Shakira le respondió a Erika a través de un storie de Instagram con un mensaje público y muy sentido: “Gracias, Erika de la Vega. ¡Gran artículo! Me dejas con mucho que pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre“.

@shakira respondiendo a Erika De La Vega lo es todo!!! pic.twitter.com/ECesu9hxkz— Melvin  🏳️‍🌈 (@MelJoGoMo) January 17, 2023

La ex presentadora de Suelta la Sopa había aclarado también cómo las afecciones emocionales pueden terminar pasando factura al cuerpo al somatizarse en el mismo. De una manera muy honesta confesó que las afecciones de salud de su mamá fueron producidas por el dolor que le causó su divorcio. View this post on Instagram A post shared by Caraota Digital (@caraotadigital)

Erika De La Vega explicó cómo la música que ella tocaba y cantaba en su cuarto sanaba a su madre en el alma y con ello, en el cuerpo. Sin duda, una historia de desamor como la de muchos pero desde otra visión. La de un hijo. Esto, amén de asegurar que para ella la cantante siempre ha expresado lo que le sucede internamente través de sus melodías: “Hoy pienso que ojalá la canción de Shakira hubiera podido acompañarla hace 30 años, porque seguro la hubiera fortalecido…”

Evidentemente la canción nueva de Shakira le tocó el corazón de la presentadora del podcast más popular en español, En Defensa Propia.

Shakira celebra con amigas

A pesar que los tragos han sido muy amargos para la intérprete del Waka Waka, después que su canción alcanzó el primer lugar en las plataformas de reproducción musical como Spotify, iTunes y se posicionara de número 1 en las mismas en tiempo récord, la ex de Gerard Piqué celebró a lo grande. Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv— Shakira (@shakira) January 15, 2023

Shak se hizo acompañar de unas amigas bailando y coreando su canción. También salió a un balcón a recibir a los fans que se habían acercado a gritarle su amor. No hay duda que esta canción de Shakira con Bizarrap ha generado todo un antes y un después en la carrera de la cantante.

Esto sin mencionar lo que significan todos los cambios que ha vivido con la separación del catalán. Una supuesta mudanza, división de custodia y de bienes, sumado a la salud de su papá. No en vano dice en la canción: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”, entre muchas de las otras frases lapidarias que le envió a su ex.

