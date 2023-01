Mia Khalifa se quitó la ropa, usó bikini diminuto y mostró apoyo a Shakira

Esta vez no posó con su acostumbrada sensualidad, ni cadenas atravesando cada uno de sus atributos. Mia Khalifa se quitó la ropa en pleno invierno en Londres, se quedó con una bikini diminuto y con la Music Sessions #53 de Shakira y Bizarrap. Por supuesto, esto encendió los rumores de su terminada con el cantante de género urbano, Jhay Cortéz.

Claro que medio mundo quedó con la quijada en el suelo al ver a Mia Khalifa usar un bikini pequeño y tumbarse a tomar el sol, justo cuando casi en el planeta entero las bajas temperaturas están dominando. Además de los piropos que nunca son pocos en la cuenta de Instagram de la estrella de Playboy Centerfold, muchos sobre todo en Puerto Rico se preguntaron si la emoción por el nuevo tema de Shakira contra Piqué esto sería una indirecta para Jhayco. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom)

Después de lucir muy enamorados e inseparables dándose apoyo el uno al otro en sus distintos proyectos y también regalos carísimos, Jhayco y Mia dejaron de aparecer juntos. Así de la nada y sin más. 🚨 Desde hace varios días corre un rumor relacionado con una posible ruptura de Mia Khalifa y Jhay Cortez.



Mia K ya no sigue a Jhayco en Instagram y ha borrado las fotos que tiene con él. Además no le ha acompañado a las 3 funciones del Choli. pic.twitter.com/vYio58HZIR— willy (@ELHOMBREW) August 1, 2022

Por todo lo que ha pasado la ex actriz porno cuando dejó la industria para adultos, de un tiempo para acá, es muy reservada y es muy poco lo que habla de su vida privada. Pero Shakira y Karol G han sido de gran inspiración. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv) Jhayco y Mía? los adoro 💐 pic.twitter.com/ydwcigaxoU— ʟυシ MOTOMAMI ☀️🌊❤️ (@rasnowqueen) November 19, 2021

Mia Khalifa ama Karol G y Shakira

No sólo es una de las modelos del video “MAMIII” de La Bichota y Becky G sino que es fan número 1 de la intérprete de El Makinón y Gatubela al punto, que se fue hasta los camerinos de su Bichota Tour en Los Ángeles y posó para tomarse fotos y hasta llorar de emoción. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial)

Ahora ha dado su apoyo incondicional a Shakira en cuanto a la terminada y nueva relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martin. Lo mismo que hizo en su momento con Karol G y su tema MAMIII y hasta Provenza, las cual publicó varias veces también. Todo esto nos lleva a pensar que la relación con Jhay Cortéz no terminó en buenos ánimos. Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota ninguno había dado una declaración directa sobre la ruptura.

Sigue leyendo:

Karol G muestra la retaguardia por agujeros de pantalón y posa con Mia Khalifa en Miami

Becky G y Karol G estrenan el video “MAMIII” con una estrella de Euphoria y ¡Mia Khalifa!

Mia Khalifa usa peluca azul y canta como Karol G desde su cuenta de Instagram

Mia Khalifa colocó una cadena en el medio de su tanga color turquesa